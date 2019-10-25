Автор «Гимна свободной России»

Он прожил свыше 90 лет, был учеником Танеева и Римского-Корсакова. Его романсы пела императрица, а хоры звучали в церкви. После Февральской революции он написал «Гимн свободной России», а умер в эмиграции в год 20 съезда КПСС. 25 октября исполняется 155 лет со дня рождения Александра Гречанинова — последнего русского композитора-традиционалиста, наследника эпохи Чайковского и «Могучей кучки», которому, по словам современника, «удалось собрать позднюю осеннюю жатву с уже угасающего ствола «великой эры русской музыки».

В отличие от большинства коллег-композиторов того времени, он не имел знатного происхождения, а вырос в семье мелкого калужского торговца, который даже читал с трудом. Да и сама фамилия Гречанинов кажется вполне земной и обыденной, особенно по сравнению с такими звучными, как Скрябин, Стравинский, Аренский, Рахманинов. Не удивительно, что ее носитель до 14 лет даже не видел фортепиано, зато с детства пел на клиросе в церковном хоре, что и определило в дальнейшем его творческую судьбу. Поступать в Московскую консерваторию он решается еще позже ‑ аж в 17 лет, когда многие ее уже заканчивают (тот же Скрябин ‑ в 20, Рахманинов ‑ в 19), а завершает учебу он в Петербурге у Римского-Корсакова, когда ему уже под 30. Видимо, предчувствует, что впереди у него еще более полувека.

Первые сочинения Гречанинова появляются на рубеже 19-20 столетий — симфония, квартет, романсы, хоры, в которых он следует заветам своих учителей. Особенно это заметно в опере «Добрыня Никитич», написанной по всем канонам кучкистов. В то же время он пишет Литургию и другие духовные произведения, в которых соединяет традиционные православные напевы с инструментальным сопровождением, что не было свойственно русской православной традиции. Наиболее известны его ектенья «Верую» в исполнении Шаляпина, за которую император пожаловал автору ежегодную стипендию в 2000 рублей, и колыбельная на стихи Лермонтова «Спи, младенец». Кроме того, композитор обращается к детской и народной музыке, пишет песни и оперы для детей, создает обработки мелодий разных народов России — русских, башкирских, калмыцких, участвует в создании Музыкально-этнографической комиссии при Московском университете. Однако он не замыкается только в своем узкопрофессиональном мире, а откликается на события общественной жизни. Так, в 1917 году, сразу после свержения монархии, композитор создает «Гимн Свободной России» на стихи Бальмонта, который через несколько дней с успехом прозвучит со сцены Большого театра.

После прихода к власти большевиков Гречанинов преподает, читает лекции, выступает с концертами в России и за рубежом, но в 1925 году навсегда покидает родину и переезжает сначала во Францию, а потом в США. За границей он продолжает сочинять церковную музыку, в том числе католическую и протестантскую, пишет оперу «Женитьба» по Гоголю, создает книгу воспоминаний «Моя жизнь». Ряд сочинений композитор посвящает войне советского народа с фашизмом ‑поэму «К победе», «Элегию памяти героев», увертюру «Великий праздник».

Он умер в Нью-Йорке в 1956 году и покоится на Свято-Владимирском кладбище в Нью-Джерси, где также есть могилы генерала Деникина, чей прах сейчас перенесен в Москву, и дирижера казачьего хора Жарова. Имя композитора присвоено музыкальной школе в Москве, его также носит самолёт Аэрофлота Airbus A319.

Текст: Анатолий Лысенков