Дирижёр с «неправильной» буквой в фамилии

Один из первых выпускников дирижёрского класса Московской консерватории, он за свою полувековую карьеру работал во всех главных оперных театрах Москвы и Ленинграда – Большом, Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловском и Кировском (Мариинском), где поставил более полусотни премьерных спектаклей, причём почти половина из них – это новые произведения отечественных композиторов. 26 октября исполняется 115 лет со дня рождения советского дирижёра и педагога Бориса Эммануиловича Хайкина.

Он родился в семье минского агронома, почётного жителя города, основавшего там частное еврейское училище, ставшее потом сельхозинститутом. Но сыновья не пошли по стопам отца – старший Семён стал пионером отечественной радио астрономии , а младший Борис выбрал иное поприще. Окончив престижную Флеровскую гимназию в Москве, где сейчас находится музыкальное училище при консерватории, он в 17 лет поступает в Московскую консерваторию на только что открывшееся отделение дирижирования к профессору Сараджеву, ученику самого Артура Никиша. Имя первого дирижёра-выпускника с 1928 года украшает почётную доску в Малом зале консерватории. Получив диплом, молодой маэстро поступает в оперную студию Станиславского, недавно открытую великим режиссёром, который становится его новым наставником в избранной профессии, наряду с такими мэтрами, как Сук и Голованов.

С 1936 года начинается следующий, ленинградский, этап в жизни дирижёра — его приглашают возглавить Малый оперный театр (Малегот) в городе на Неве вместо уехавшего в столицу Самосуда, а позже, во время войны – Кировский, ныне Мариинку. В эвакуации и после неё он ставит оперы Мусоргского, Чайковского, Моцарта, Гуно, Кабалевского, Прокофьева и других композиторов, за что дважды в 1946 году, и ещё раз в 1951-м удостаивается Сталинской (Государственной) премии, что было уникальным событием в эпоху наступившей борьбы с космополитизмом. Кстати, именно тогда Хайкину предлагали сменить фамилию, но он с присущим ему мягким юмором ответил, что готов поменять только букву «а» на «у», чтобы она звучала совершенно по-русски.

После смерти вождя народов, в 1954 году дирижёр возвращается в столицу после почти 20-летнего перерыва и до конца жизни работает дирижёром, хотя и не главным, но по сути основным, в Большом театре. Здесь его талант раскрывается с наибольшей полнотой. Впервые в Советском Союзе он ставит оперы «Фра-Дьяволо» Обера, «Мать» Хренникова, «Джалиль» Жиганова, «Неизвестный солдат» Молчанова, балет «Лесная песня» Жуковского, вместе с режиссером Покровским осуществляет ряд постановок в ГДР и Италии, записывается на радио и грампластинки. Его оперные записи с ведущими солистами страны Архиповой, Биешу, Ткаченко, Петровым, Гуляевым, Пьявко и другими занимают видное место в мировой музыкальной дискографии. Хайкин практически всю жизнь преподает в Ленинградской и Московской консерваториях. Среди его учеников Кондрашин и Эрмлер. Ему принадлежат многочисленные статьи о музыкальном искусстве, а также книга «Беседы о дирижёрском ремесле», вышедшая уже после смерти автора, в 1984 году.

Он умер 10 мая 1978 года в возрасте 73 лет, на следующий день после Праздника Победы, которую он приближал и в осаждённом Ленинграде, дежуря на крыше оперного театра, и в эвакуации, создавая фронтовые бригады и участвуя в одном из первых исполнений 7-й «Ленинградской» симфонии Шостаковича (в 1943 году). Хайкин кремирован и похоронен на Донском кладбище в Москве, где также покоятся Мейерхольд, Бабель, Тухачевский и

другие видные деятели советской страны.

В честь юбилея Бориса Хайкина в нашем эфире прозвучит одна из его выдающихся оперных записей - "Пиковая дама"; Чайковского со звёздным составом солистов: В. Левко, З. Анджапаридзе, Т. Милашкиной и И. Архиповой. Запись 1967г.

Текст: Анатолий Лысенков.