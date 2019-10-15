На радио «Орфей» - новый сезон!

На радио «Орфей» - новый сезон! Теперь наши традиционные программы звучат в новом формате. Изменилось время выхода некоторых передач. О главных событиях в мире классической музыки можно будет узнавать в информационных выпусках по будням в начале каждого часа с 7 до 10 утра, а также с 18:00 до 21:00. В нашем утреннем эфире новая программа «Утро в четыре руки», рубрики «Однажды», «Дневник меломана», «Интермеццо», «Бесценные сцены», «Этот день как дата», «Попали в историю».

«Тавор в мажоре» теперь выходит ежедневно в 15:00, а «Экспомузыка» в 17:00.

«Вечерние импровизации» ждут вас в привычное время – в 19:00. А «Концертный зал» открываем в 22:00.

Передачи Ларисы Гергиевой отныне идут в выходные дни: «Легендарные певцы Императорских театров» в субботу в 11:00, а «В гостях у Ларисы Гергиевой» в воскресенье в 11:00. «Рандеву с дилетантом» слушайте по воскресеньям в 15:00.