Новый взгляд на Вечное

Концертную запись «Орфея и Эвридики» выпустил лейбл PENTATONE. Главную партию исполнил английский контртенор Йестин Дэвис. Вместе с ним над шедевром Кристофа Виллибальда работали британские сопрано Софи Беван, Ребекка Боттоне, а также лондонский коллектив — вокальный и инструментальный барочный ансамбль La Nuova Musica под управлением Дэвида Бейтса. На диске представлена оригинальная версия оперы на итальянском языке. Её Глюк написал для самой первой венской постановки 1762 года. Единственное дополнение — знаменитая Мелодия для флейты из парижской версии, которую композитор создал позже.