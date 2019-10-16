Забытый гений

Его творчество сравнивают с творениями самого Иоганна Себастьяна Баха. 16 октября исполняется 340 лет со дня рождения чешского композитора Яна Дисмаса Зеленки.

Биография музыканта овеяна мифами и носит, по большей части, гипотетический характер, поскольку достоверных сведений до наших дней почти не дошло. Неизвестна даже точная дата рождения композитора. Он родился в маленьком чешском городке Лоуновице в семье кантора и органиста. При крещении 16 октября в местной церкви его назвали Яном Лукасом. Позже добавилось имя Дисмас.

Предположительно, учиться музыке Зеленка начал в иезуитском колледже и университете Клементинум в Праге. Несколько лет он играл на контрабасе в Дрезденской капелле. А в 1715 году отправился изучать музыкальное искусство в Вену и Венецию. По некоторым данным, его учителями были Алессандро Скарлатти и Франческо Фео. Вернувшись в 1719 году в Германию, Зеленка всю оставшуюся жизнь посвящает Дрезденской капелле - сперва работая вице-капельмейстером, а затем дирижером.

Зеленка сочинял мессы, оратории, реквиемы, псалмы. Также он написал мелодраму о святом Венцеславе. Его творчество ценили Телеман и Бах. Иоганн Себастьян даже попросил своего сына Вильгельма Фридемана сделать копию нескольких сочинений Зеленки.

После смерти композитора его архив хранился при королевском дворе – выносить или издавать рукописи было строго запрещено. Зеленку стали забывать. Более того, часть архива погибла при бомбардировках во время Второй мировой войны. Возрождение интереса к творчеству Яна Дисмаса началось только в середине 20 века, когда в Чехословакии издали все сохранившиеся инструментальные и некоторые духовные произведения Зеленки.

Текст: Наталия Сергеева