Немецкий шпион в американском оркестре

Он первым в России исполнил «Кольцо нибелунга» Вагнера и был постоянным исполнителем его же «Парсифаля» на Байройтском фестивале, сделал одни из самых первых в 20 веке грамзаписей этих опер. Но в историю музыки он вошел еще и как шпион, отказавшийся играть в Америке гимн США во время Первой мировой войны. 22 октября исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося немецкого дирижера Карла Мука.

Как ни парадоксально, он не имел дирижерского образования. Он обучался как пианист у известного педагога Карла Рейнеке, у которого учились также Григ, Брух, Чюрленис, Яначек, Альбенис и другие великие композиторы. К 20 годам Карл Мук – дипломированный доктор филологии, выпускник Гейдельбергского и Лейпцигского университетов. Но, закончив их, выбирает музыкальный театр, работая капельмейстером в городах Австрии, Германии, Чехии, Швейцарии, накопив при этом огромный опыт дирижирования. Именно с труппой Пражского оперного театра он побывал в России, впервые поставив вагнеровскую тетралогию в Петербурге и Москве. Полным признанием маэстро на родине стало его приглашение в Берлинскую Придворную оперу, которую он позже и возглавил. За 20 лет работы в столице он ставит там более сотни спектаклей – кроме своего любимого Вагнера, еще произведения д’Альбера, Гуммеля, Лорцинга, Штрауса, Рубинштейна, Леонкавалло и других.

Не прошли мимо него и организаторы Байройтского фестиваля, ежегодно приглашая Карла Мука продирижировать там его коронным номером ‑ вагнеровским «Парсифалем». За первые 30 сезонов прошлого века, правда, с перерывом на войну, он изменил этой традиции лишь два раза – с «Лоэнгрином» и «Мейстерзингерами», а прервал ее только после смерти сына композитора, Зигфрида, своего близкого друга. Параллельно маэстро активно сотрудничает с лондонским «Ковент-Гарденом», Венским филармоническим, симфоническим оркестром Бостона, которые наперебой приглашают его к себе. В итоге он выбирает Америку ‑ увы, «на свою голову». Лучший и по сей день коллектив США, во главе которого всегда были самые знаменитые дирижеры ‑ Никиш, Монте, Кусевицкий, Мюнш, Озава, Ливайн и сейчас Нельсонс, ‑ дважды подписывает с ним контракт, чего не было ни с кем из них. Но, как говорится, «нельзя войти в одну и ту же реку второй раз». В 1918 году, в разгар 1-й мировой войны и ультра-патриотических настроений среди ее участников, Мук подвергается аресту в США, якобы за отказ исполнять на концертах американский гимн, и в результате выдворяется на родину с клеймом «немецкого шпиона». Прямо, как наш Владимир Ленин, только не в пломбированном вагоне, а на корабле. Кстати, в сходную ситуацию попадет во время следующей мировой войны композитор Стравинский, неудачно обработавший в Нью-Йорке главную песню Америки «Звездное знамя», но он отделается только легким испугом.

Вернувшись в Германию, которую вместо его друга и ровесника кайзера Вильгельма вскоре возглавит Гитлер, Карл Мук руководит оркестром Гамбурга, одну из площадей которого фашисты, придя к власти, в знак благодарности назовут его именем, и делает уникальные записи фрагментов из опер Вагнера, ставшие бесценным зафиксированным образцом его дирижерского дарования. Эта пластинка вышла у нас на фирме «Мелодия» в 1980 году, а в 1997-м гамбургскую площадь перед концертным залом Musikhalle переименуют вновь, в честь Иоганнеса Брамса, уроженца этого города и к столетию со дня его смерти.

Карл Мук скончался в марте 1940-го, в Штутгарте, возрасте 81 года.

Текст – Анатолий Лысенков.