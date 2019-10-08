Обладателей премии «Чистый звук» объявят в Москве

В Москве 23 октября состоится гала-концерт и церемония награждения Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук». Учредитель премии — Российский музыкальный союз. Мероприятие пройдет в зале Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.

На сцене театра в этот день выступят блистательные музыканты: альтист, дирижер Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы», оперная певица Любовь Петрова, пианист Александр Гиндин, виолончелист Борис Андрианов, фортепианный дуэт Людмила Берлинская — Артур Ансель, вокальный ансамбль «INTRADA», цимбалист Дмитрий Колотило, юный пианист Иван Чепкин, а также симфонический оркестр театра «Новая опера» под управлением Юрия Медяника. В исполнении артистов прозвучат знаменитые произведения русской классики, а также сочинения современных авторов. Ведущий концерта — актер театра и кино Максим Линников.

Премию «Чистый звук» вручат создателям лучших аудиозаписей в восьми номинациях: «Опера», «Хоровые произведения», «Камерная вокальная музыка», «Симфоническая музыка», «Концерт для солирующего инструмента с оркестром», «Камерная инструментальная музыка (ансамбль)», «Камерная инструментальная музыка (соло)» и «Издание архивной аудиозаписи». Также предусмотрены специальные призы от киностудии «СинеЛаб» и фирмы «Мелодия».

Награды победителям будут вручать выдающиеся деятели культуры, в том числе члены жюри финального этапа премии «Чистый звук».

Напомним, Международная премия «Чистый звук» проводилась в два этапа. В лонг-лист вошли около ста конкурсных работ, полностью соответствующих основным требованиям: по условиям конкурса это должны быть аудиозаписи именно российской академической музыки, вышедшие в свет не ранее 1 января 2017 года. В ходе отборочного этапа был составлен шорт-лист номинантов, а затем, на финальном этапе, были выбраны победители.

Жюри финала премии возглавил художественный руководитель Московской государственной академической филармонии, композитор Александр Чайковский. Вместе с ним работы претендентов на награду оценивали генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова, ректор МГК им. П.И. Чайковского Александр Соколов, президент Немецкого музыкального совета Мартин Мария Крюгер, директор Московского театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев, джазовый пианист Даниил Крамер и другие.

Имена финалистов премии «Чистый звук» в ближайшее время будут опубликованы на сайте проекта.

Билеты на гала-концерт можно приобрести в кассе и на сайте театра «Новая опера». Начало концерта в 19:00.

Партнеры проекта: Национальный фонд поддержки правообладателей, радиостанция «Орфей», телеканал «Россия — Культура», телеканал «Общественное телевидение России», Европейский музыкальный совет (EMC), Международный музыкальный совет (IMC), редакция газеты «Культура», студийный комплекс «СинеЛаб», компания «Ямаха Мьюзик Россия», информационный портал «Культуромания», Всероссийский конгресс звукорежиссеров музыкальных программ.

Международная премия «Чистый звук» — это первая в истории премия за лучшую аудиозапись российской академической музыки. Награда учреждена Российским музыкальным союзом с целью популяризации отечественной композиторской школы, поддержки индустрии звукозаписи академической музыки и развития музыкальной культуры в целом.

Российский музыкальный союз (РМС) создан для оказания всесторонней поддержки профессиональным музыкантам — членам Союза, в том числе ветеранам музыки и начинающим авторам и исполнителям. РМС содействует разработке и осуществлению культурных, благотворительных и образовательных проектов, организации и проведению концертов, фестивалей, гастролей, творческих конкурсов, тематических семинаров. Союз уделяет большое внимание распространению и популяризации музыки российских авторов и исполнителей — как классической, так и современной, сотрудничает с крупными музыкальными издательствами. С 2017 года РМС является членом Международного музыкального совета (IMC) — авторитетной неправительственной организации, учрежденной ЮНЕСКО в 1949 году.