Фортепианный «адмирал» Нельсон (Фрейре)

Бразилию в середине прошлого века прославили футболист Пеле и пианист Фрейре. Они земляки из маленьких городов одного штата Минас-Жерайс, между которыми всего час езды. Оба почти ровесники с разницей лишь в 4 года, и даже их дни рождения совсем рядом – у музыканта он на 3 дня раньше. Но старший по возрасту спортсмен уже давно не выступает, а его визави до сих пор продолжает свою блестящую карьеру. 18 октября у Нельсона Фрейре юбилей - 75-летие.

Он родился в небольшом городе Боа-Эсперанса, что значит «Добрая надежда». И это название оказалось для него пророческим. Уже в 3 года мальчик пробует играть на фортепиано, подбирая по памяти пьесы своей старшей сестры, а в 5 лет выступает перед публикой с сонатой Моцарта ля мажор. Затем его талант шлифуют в столичной консерватории преподавательницы Нис Обино и Лючия Бранко, учившиеся у одного из учеников Листа и привившие своему воспитаннику любовь к музыке европейских классиков и романтиков. Рубежным для Фрейре становится 1957 год, когда он участвует в конкурсе пианистов в Рио-де-Жанейро, где занимает 7 место, а побеждает россиянин Михаил Воскресенский. Но исполнение 12-летним бразильцем сложнейшего 5-го фортепианного концерта Бетховена так поражает жюри во главе с самой Маргаритой Лонг, что ему дают грант президента Бразилии Жуселину Кубичека для продолжения учебы в Вене у известного педагога Бруно Зайдльхофера, воспитавшего также Фридриха Гульду, Марту Аргерих, Рудольфа Бухбиндера и других знаменитых исполнителей. Кстати, аргентинская пианистка Марта Аргерих с тех пор является близким другом и постоянным партнером Фрейре в составе их «латиноамериканского» фортепианного дуэта, а последний бетховенский концерт становится одним из ключевых в его репертуаре, который он с успехом исполняет уже более 60-ти лет.

Следующая важная веха в карьере бразильского музыканта –победа на Втором международном конкурсе имени Вианы да Мотта в Лиссабоне, где он уже на равных соревнуется с другим посланцем СССР Владимиром Крайневым, поделив с ним первую премию. Это еще больше способствует признанию пианиста в мире. Его приглашают к сотрудничеству лучшие оркестры и дирижеры Европы, Америки, Азии. Он выступает на самых престижных сценах и фестивалях различных городов и стран, исполняя главным образом произведения Баха, Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса, Шопена, Дебюсси, Рахманинова и некоторых других композиторов. Многие из них записаны им на пластинки в известнейших звукозаписывающих компаниях, включая «Decca», чьим эксклюзивным артистом пианист является с 2001 года.

Его записи не раз выдвигались на «Грэмми», а другие аудиоработы принесли ему множество крупных музыкальных премий и наград ‑ «Золотой диапазон», «Эхо классик», «Виктор де ля музик»... Однако сам он довольно скептически относится к своим фонограммам. «Я никогда себя не слушаю: ни во время, ни после записей. Не люблю. Я доверяю экспертам, хотя сами записи играют немаловажную роль для любого музыканта», ‑ признается Фрейре, о котором снят в 2003 году автобиографический фильм с участием Марты Аргерих, Фреда Астера и Риты Хейуорт.

Особое место в жизни пианиста играет Россия, куда музыкант регулярно приезжает с 2010 года, часто выступает в Москве и Петербурге с оркестрами Темирканова, Дмитриева, Гергиева, дает сольные концерты, а также работает в жюри последних конкурсов имени Чайковского. Здесь судьба вновь свела его со своим коллегой и давним знакомым Михаилом Воскресенским, с которым они соперничали «на заре туманной юности», а теперь сами решают будущее молодых дарований.

К творчеству Фрейре мы вернемся в нашей вечерней программе 18 октября.

Текст – Анатолий Лысенков.