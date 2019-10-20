Чарльз Айвз - «отец американской музыки»

Додекафония, полиритмия, полистилистика, звуковые кластеры, алеаторика ‑ всё это он успешно опробовал задолго до Шёнберга, Стравинского, Штокхаузена и других великих авторов прошлого века. 20 октября исполняется 145 лет со дня рождения американского композитора Чарльза Айвза.

А началось всё с детских впечатлений: его отец – капельмейстер городского оркестра Джордж Айвз однажды заставил два оркестра, каждый из которых играл свою музыку, маршировать навстречу друг другу. Возможно, уже в тот момент юный Чарльз впервые распробовал диссонанс и с тех пор старательно экспериментировал с ним. А впечатление от музыки двух оркестров он сохранил на всю жизнь.

Профессиональное музыкальное образование юноша получает в Йельском университете, где учится у самого знаменитого на тот момент композитора в Америке Горацио Паркера. Эти четыре года учебы были, пожалуй, самыми плодотворными: он создает около 80 произведений, в числе которых Первая симфония, ставшая его дипломной работой.

Но по окончании университета Айвз уходит в страховой бизнес. Он организует собственную фирму, делает нововведения в области страхования недвижимости (и до сих пор начинающие агенты в Америке учатся по его разработкам). Успехи в бизнесе позволяют ему без проблем содержать семью. А вот музыкой он занимается в свободное от работы время. Айвз ничего не делает для продвижения собственного творчества и называет себя любителем. «Иные сочиняли для денег, я – нет; иные для славы, я – нет; иные из-за любви, я – нет. Я на самом деле не сочинял вовсе. Я просто чистил дом. А все, что осталось, развесил на бельевой веревке», – говорил композитор. Тогда он еще не знал, что пройдет немного времени, и его назовут отцом американской музыки ХХ века. «Музыка Айвза сказала мне больше, чем романисты, описывающие американский Запад. Я для себя открыл в нем новое понимание Америки», — говорил Игорь Стравинский.

Айвз отдал сочинению музыки больше 30 лет и только в 1922 году на свои деньги издал несколько произведений.

По-настоящему Айвза-композитора открывают только в конце 30-х годов. Тогда и обнаруживается, что многие способы новейшего музыкального письма он опробовал еще в эпоху позднего романтизма. Его музыка становится сенсацией. Арнольд Шёнберг восхищается творчеством американца, Айвз получает Пулитцеровскую премию за Третью симфонию, Леонард Бернстайн дирижирует Второй симфонией композитора, пианист Джон Киркпатрик исполняет его грандиозную сонату Конкорд (Concorde). Игорь Стравинский пишет: «Айвз принялся закусывать нынешним пирогом задолго до того, как кто-нибудь успел сесть к этому столу».

Но слава приходит слишком поздно: композитор уже тяжело болен и много лет не сочиняет музыку.

За свою творческую жизнь Чарльз Айвз написал шесть симфоний, кантаты «Небесная страна», струнные квартеты, пять сонат для скрипки и фортепиано, множество камерных сочинений для разных составов, сборник «114 песен»... Последний крупный замысел Айвза – «Всемирная» симфония – предполагал расположение оркестров и хора на открытом воздухе, в горах, в разных точках пространства. Две части симфонии (Музыка Земли и Музыка Неба) должны были звучать одновременно, но дважды, чтобы слушатели могли поочередно фиксировать внимание на каждой.

«Всемирная» симфония не была завершена.

Текст: Татьяна Тимофеева