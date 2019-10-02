В ожидании Brass days

Международный фестиваль BRASS DAYS, впервые состоявшийся в 2011 году, был учрежден для того, чтобы повысить интерес публики к духовому инструментальному искусству в России и представить лучших музыкантов в этой области. Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Московской филармонии и Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Тульской областной филармонии.

В этом году фестиваль пройдет уже в девятый раз, концерты состоятся в Москве, Туле, Уфе и Оренбурге. Также в программе фестиваля — мастер-классы, которые направлены на повышение уровня музыкального и технического мастерства исполнителей на медных духовых инструментах и развитие системы образования в сфере медного духового искусства.

О программе фестиваля в интервью радио «Орфей» рассказали его организаторы — директор Ольга Гебгарт и художественный руководитель Владислав Лаврик.

Стартует фестиваль серией из трех концертов в Тульской филармонии. В первом из них, 5 октября, примет участие музыкант с поистине мировой известностью — пианист Николай Луганский, в программе прозвучат произведения Иоганнеса Брамса, Анри Томази и Александра Скрябина.

6 октября в концерте выступят лауреаты и участники одного из самых престижных музыкальных конкурсов мира — Международного конкурса им. П.И. Чайковского. В 2019 г. традиционная конкурсная программа была дополнена двумя новыми специальностями — впервые на конкурсе состязались исполнители на медных и деревянных духовых инструментах. Тульской публике представится шанс услышать музыкантов, проявивших себя на конкурсе наиболее ярко — Анастасию Батракову (фагот), Ивана Тихонова (кларнет), Владимира Мезенцева (валторна), Леонида Железного (скрипка), а место за дирижерским пультом займет художественный руководитель фестиваля Владислав Лаврик.

В заключительном концерте 7 октября полноправными партнерами Тульского филармонического симфонического оркестра станут звезды завтрашнего дня, те, кому еще предстоит покорить музыкальный Олимп — юные дарования Тулы и Тульской области.

Московская часть фестиваля откроется 8 октября в Малом зале консерватории концертом одного из самых самобытных оркестров не только Санкт-Петербурга, но и страны — Российского рогового оркестра (основатель и художественный руководитель — Сергей Поляничко). Коллектив, c 2006 г. занимающийся возрождением жанра русской роговой музыки, это 17 музыкантов — и 106 инструментов ручной работы с диапазоном в 4 октавы, уникальных по тембру, воссозданных в мастерской Центра роговой музыки благодаря сохранившимся образцам XIX века. В концерте также примет участие Fortress Brass Quintet (США) — давний друг фестиваля, ансамбль, объединяющий известных концертирующих солистов, успешно совмещающих исполнительскую практику с преподавательской деятельностью. В его составе — специалисты ведущих университетов США: художественный руководитель Пауль Брэдли Ульрих (труба), Эрик Йейтс (труба), Джон Макгуайр (валторна), Брэдли Кернс (тромбон) и Майкл Данн (туба).

18 октября в Малом зале консерватории выступит Брасс-ансамбль оркестра musicAeterna — группа исполнителей на медных духовых инструментах одного из самых амбициозных оркестров современности, созданного Теодором Курентзисом. В концерте также примет участие известнейший немецкий трубач Маттиас Хёфс, солист прославленного ансамбля German Brass. В программе — произведения Баха, Вагнера, Верди, Мишеля Леграна, Вацлава Трояна и Чака Манджони в аранжировках Маттиаса Хёфса, Дж. Лоуренса, Андрея Салтанова и Александра Эрбриха-Кроуфорда. Перед концертом в верхнем фойе МЗК пройдет традиционная выставка медных музыкальных инструментов.

21 октября фестиваль переместится в Оренбург. В Большом Концертном зале филармонии Владислав Лаврик и его подопечные — Камерный оркестр Оренбургской академии — исполнят в первом отделении «Шотландскую» симфонию Феликса Мендельсона, а во втором отделении, в котором прозвучат сочинения Иоганнеса Брамса, Астора Пьяццоллы и Адольфа Шрайнера, к ним присоединится Артур Назиуллин — музыкант, входящий, согласно данным Международной ассоциации кларнетистов, в десятку лучших кларнетистов нового поколения.

24 октября поклонники медного духового искусства вновь встретятся в Малом зале консерватории. Владислав Лаврик и Тульский филармонический оркестр продолжат представление публике участников и лауреатов XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. В программе концерта выступят Алексей Лобиков (тромбон), Фёдор Шагов (туба), Жасулан Абдыкалыков (труба), Сергей Елецкий (кларнет).

27 октября в Камерном зале Московской филармонии — традиционное выступление ансамбля «Брасс-солисты России» под руководством Владислава Лаврика. Это ансамбль лучших исполнителей на медных духовых инструментах, которые являются солистами ведущих оркестров России. Музыканты ежегодно собираются, чтобы дать концерт на Международном музыкальном фестивале духового искусства, и исполняют уникальную программу. В ней прозвучат произведения мировой классики в переложении для брасс-квинтета. В концерте также примут участие Брасс-ансамбль Российского национального молодёжного симфонического оркестра, Лина Вартанова (скрипка), Рамиль Ахмадулин (тромбон) и Карина Шагова (фортепиано).

Еще один частый гость фестиваля — артист, чье имя не нуждается в представлении, мэтр саксофона Игорь Бутман. 29 октября в Концертном зале «Зарядье» он выступит вместе с Тульским филармоническим оркестром и Владиславом Лавриком.

3 ноября вот уже несколько лет подряд друзья фестиваля собираются в Большом зале консерватории. В этом году в концерте, завершающем московскую часть форума, примет участие один из самых харизматичных музыкантов своего поколения — Александр Князев. В его исполнении прозвучат шедевры «золотого» виолончельного репертуара — Andante cantabile для виолончели с оркестром Петра Ильича Чайковского и Первый виолончельный концерт Камиля Сен-Санса. Художественный руководитель фестиваля Владислав Лаврик по обыкновению выступит сразу в двух ипостасях — заняв место за пультом Государственного академического симфонического оркестра имени Е.Ф. Светланова и исполнив сольную партию в Концерте для трубы с оркестром Александра Арутюняна. Завершит программу вечера «Поэма экстаза» Александра Скрябина.

Финальная точка IX Международного музыкального фестиваля духового искусства будет поставлена 7 ноября в Уфе, в Государственном концертном зале «Башкортостан». В заключительном концерте фестиваля в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан прозвучат симфоническая поэма П.И. Чайковского «Франческа де Римини», Концерт для трубы ми-бемоль минор Александры Пахмутовой

и Вторая симфония Сергея Рахманинова. Солист и дирижер — Владислав Лаврик.

«Этот фестиваль имеет замечательные цели — представить молодое поколение талантливых музыкантов и именитых мастеров. Московская консерватория выражает поддержку проведения Международного музыкального фестиваля духового искусства, у которого есть все шансы занять место одного из лучших фестивалей страны», — Ректор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Александр Соколов.

«Всячески поддерживаю проведение такого фестиваля у нас в стране. Уверен, что Международный музыкальный фестиваль духового искусства привлечёт большой интерес публики к духовому искусству в России», — Народный артист РФ Денис Мацуев.

«Международный фестиваль духового искусства — важное событие не только для поклонников духовых инструментов, но и для любителей музыки вообще. Желаю фестивалю дальнейшего развития и новых интересных открытий», — Трубач Сергей Накаряков.

«Брасс-движение в странах Европы и Америки существует давно, и развивается оно весьма активно! По всему миру регулярно проводятся семинары и мастер-классы в летних брасс-школах, лагерях, кемпингах. Я очень рад, что и в России появился фестиваль духовой музыки, и мы начали набирать силу. Международный фестиваль духового искусства — важное событие для российской культурной жизни и её истории, и оно способствует дальнейшему развитию духового искусства в нашей стране», — Мультиинструменталист Аркадий Шилклопер.

Программа фестиваля

5 октября 18:00

Тула. Большой зал Тульской областной филармонии

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», худ. рук. Юрий Башмет

Дирижёр и солист — Владислав Лаврик (труба)

Дирижёр — Константин Хватынец

Солист — Николай Луганский (фортепиано)

6 октября 18:00

Тула. Большой зал Тульской областной филармонии

Тульский филармонический симфонический оркестр

Дирижёр — Владислав Лаврик

Участники XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского

7 октября 14:00

Тула. Фойе Тульской областной филармонии

Мастер-класс Ивана Тихонова (кларнет)

7 октября 15:00

Тула. Фойе Тульской областной филармонии

Мастер-класс Леонида Железного (скрипка)

7 октября 18:30

Тула. Большой зал Тульской областной филармонии

Тульский филармонический симфонический оркестр

Дирижёр — Владислав Белоусов

Солисты — юные дарования Тулы и Тульской области

7 октября 19:30

Москва. Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных

Мастер-класс Fortress Brass Quintet (США)

8 октября 19:00

Москва, Малый зал Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского

Российский роговой оркестр, худ. рук. и дирижёр Сергей Поляничко

Fortress Brass Quintet (США)

17 октября

Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

Мастер-класс Маттиаса Хёфса (труба)

18 октября 17:00

Москва. Фойе малого зала Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского

Выставка медных духовых инструментов

18 октября 19:00

Москва, Малый зал Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского

Брасс-ансамбль оркестра musicAeterna

Маттиас Хёфс (труба)

Струнный квартет

21 октября

Оренбург. Концертный зал Оренбургской филармонии

Мастер-класс Артура Назиуллина (кларнет)

21 октября 19:00

Оренбург. Концертный зал Оренбургской филармонии

Камерный оркестр Оренбургской филармонии

Дирижёр — Владислав Лаврик

Солист — Артур Назиуллин (кларнет)

24 октября 19:00

Москва, Малый зал Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского

Тульский филармонический симфонический оркестр

Дирижёр — Владислав Лаврик

Солисты — лауреаты и участники XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского

27 ноября 19:00

Москва. Камерный зал Московской филармонии

Брасс-ансамбль «Брасс-солисты России»

29 октября 19:00

Москва. Московский концертный зал «Зарядье»

Тульский филармонический симфонический оркестр

Дирижёр — Владислав Лаврик

Солист — Игорь Бутман (саксофон)

3 ноября 19:00

Москва, Большой зал Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского

Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф.Светланова

Солист и дирижёр — Владислав Лаврик (труба)

Солист — Александр Князев (виолончель)

7 ноября

Уфа. Государственный концертный зал «Башкортостан»

Мастер-класс Владислава Лаврика (труба)

7 ноября

Уфа. Государственный концертный зал «Башкортостан»

Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан

Солист и дирижёр — Владислав Лаврик (труба)