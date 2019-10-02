Умер Гия Канчели

Грузинский композитор Гия Канчели умер в Тбилиси после продолжительной болезни на 85-м году жизни. Об этом сообщает агентство Интерпрессньюс. В последнее время композитор лечился в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии. О времени и месте прощания пока не сообщают.

Народный артист Грузии и СССР, лауреат Государственной премии Гия Канчели родился в Тбилиси, где провел основную часть жизни, работая в разных театральных и киноколлективах. С 1991 года он жил в Германии, затем в Бельгии, но часто приезжал в Тбилиси. В 2007 году Канчели присвоили звание почетного гражданина Тбилиси. Также он был академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая такие известные картины, как «Мимино» (1977) и «Кин-дза-дза!» (1986).