Что ищут меломаны в Яндексе?

Поисковик составил рейтинг самых популярных музыкальных запросов. Список со словами «научиться» и «играть», заданных "Яндексу" в течение года, возглавила гитара. На втором месте оказалось фортепиано. «Бронзу» поделили синтезатор и гармонь.

Самым популярными запросами с вопросительными словами и словом «музыка» стали обращения: «какие бывают стили в музыке», «какая музыка сейчас популярна», «что такое классическая музыка», «кто написал музыку к балету Щелкунчик» и «кто такой меломан в музыке».

ТАСС