Умерла Джесси Норман

Оперная певица Джесси Норман скончалась 30 сентября на 75-м году жизни . Об этом сообщает еженедельник Variety со ссылкой на представителя ее семьи. Норман умерла в Нью-Йорке из-за осложнения травмы спинного мозга, которую певица перенесла четыре года назад.

Певица родилась 15 сентября 1945 года в городе Огаста, штат Джорджия. Семья Норман состояла из музыкантов: мать и бабушка были пианистками, отец пел. Позже Норман поступила в Гарвардский университет. Окончив его в 1967 году, обучалась в одной из наиболее престижных консерваторий США — Консерватории Пибоди в Балтиморе, а также в Мичиганском университете. В 1969 году впервые выступила в Берлине, исполнив партию Елизаветы в опере Рихарда Вагнера «Тангейзер». Затем Норман пела в миланском театре «Ла Скала», Лондонской королевской опере в Ковент Гардене и Государственной опере в Гамбурге.

Норман — четырехкратная обладательница музыкальной премии «Грэмми», в феврале 2010 года награждена Национальной медалью США в области искусств.

РБК