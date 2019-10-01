Музыкальный марафон в Саратовской консерватории

Впервые целые сутки без перерыва в Саратове будет звучать музыка в живом исполнении. Таким необычным марафоном отметят день рождения Государственной консерватории имени Собинова. Alma mater исполняется 107 лет. 20 и 21 октября на сцену Большого зала выйдут разные исполнители и ансамбли. Среди участников музыкального марафона Архиерейский мужской Хор Саратовской митрополии, руководитель — Александр Занорин, Поволжский камерный оркестр под управлением Михаила Мясникова, Брандт Брасс Ансамбль, эстрадно-симфонический оркестр Bright-Light, ансамбль народных инструментов «Лель» и многие другие. Ночную публику ждёт особая атмосфера в одном из самых красивых архитектурных зданиях города. Это концерты: «Орган при свечах», «Музыка тишины», «У времени нет места» и не только. Ночью вход будет свободным. В программе марафона также выступления студентов, выпускников и педагогов Саратовской консерватории.

По материалам пресс-службы Саратовской консерватории имени Собинова