Первая «Скрипка» российского кино

Однолюб и «двоеженец» в одном лице. Влюбленный в свою профессию маэстро, при этом всю жизнь верный сразу двум оркестрам - кинематографии и города Жуковского, отдавший им в общей сложности почти 90 лет, хотя ему самому только 70. 5 октября отмечает юбилей народный артист России, дирижер Сергей Иванович Скрипка.

Он родился в одном из самых «музыкальных» городов Украины Харькове, с которым связаны имена Дунаевского, Шульженко, Крайнева, Гурченко, Иды Рубинштейн и других знаменитостей, и, как носитель столь «говорящей» фамилии, просто не мог не стать музыкантом. Но выбирает он не скрипку, а дирижирование, закончив специальную музыкальную школу и Харьковский институт искусств по хормейстерскому классу. Там же, в оперной студии, юноша приобретает и первые навыки профессиональной дирижёрской работы, но желая их расширить, поступает через год в Московскую консерваторию к знаменитому профессору Гинзбургу, воспитавшему целую плеяду крупнейших отечественных дирижеров – Дударову, Стасевича, Китаенко, Федосеева, Когана, Лазарева, Мансурова, и многих других. Еще во время учебы Сергей начинает сотрудничать с симфоническим оркестром города Жуковский, неподалеку от Москвы, и возглавляет его по сей день, став «почетным гражданином» этого областного наукограда. А по окончании консерваторской аспирантуры вторым постоянным местом работы дирижера становится Государственный симфонический оркестр кинематографии, во главе которого он стоит уже более четверти века, с 1993 года.

Именно с этим коллективом связаны главные достижения Скрипки. Ими записана музыка практически ко всем фильмам, выходившим в нашей стране за последние 40 с лишним лет, не считая заказов иностранных киностудий, ‑ «В зоне особого внимания», «Маленькие трагедии», «Мой ласковый и нежный зверь», «Кин-дза-дза», «Гостья из будущего», «Формула любви», «Чучело», «Красные колокола», «Крейцерова соната», «Безымянная звезда», «Пришла и говорю», «Лимита», «Легенда №17», «Солнечный удар», «Собибор», и так далее – всего около 200 названий. Музыканты постоянно общаются с создателями этих шедевров – режиссерами, композиторами, сценаристами, актерами. Неисчислимые богатства отечественной киномузыки ‑ а их в архиве оркестра порядка 9 тысяч партитур ‑ нашли отражение в филармоническом абонементе «Живая музыка экрана», который с успехом идет в московском зале имени Чайковского.

Однако Скрипка не ограничивает себя только прикладной музыкой. Он обращается и к собственно академическим жанрам. В его репертуар входят произведения Бетховена, Моцарта, Берлиоза, Чайковского, Брамса, Стравинского, Рахманинова, Щедрина и других авторов. Он впервые в нашей стране представил слушателям оратории «Минин и Пожарский» Дегтярева и «Страсти по Марку» Кайзера, мировую премьеру реквиема Артемьева «9 шагов к преображению», а также восстановил и исполнил саундтрек Шостаковича к немому фильму «Новый Вавилон».

Маэстро охотно делится своими знаниями с молодыми музыкантами, выступая с различными молодёжными коллективами, в том числе со студенческим оркестром Академии имени Гнесиных, где он преподавал в течение многих лет. Дирижер является также членом Союза кинематографистов России и двух российских киноакадемий: «НИКА» и «Золотой орёл». Свой нынешний юбилей он встречает за пультом обоих своих оркестров – московского, непосредственно в день рождения, в Концерном зале имени Чайковского, и «жуковского» ‑ спустя несколько дней в местном Дворце культуры.

Текст – Анатолий Лысенков.