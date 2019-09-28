Скончался Марк Захаров

Кинорежиссер, художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров скончался в Москве на 86 году жизни. Как сообщил сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, «причиной смерти стало повторное воспаление легких». О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Среди кинорежиссерских работ Марка Захарова ‑ знаменитые фильмы «Стоянка поезда — две минуты», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви». В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола, с 1990 года — театр «Ленком». За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт».

По материалам информационных агентств