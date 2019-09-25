Хочу в хор

Детское отделение Московского Синодального хора объявляет набор детей школьного возраста на 2019-2020 учебный год.

Коллектив участвует в богослужениях, выступает на концертах и фестивалях. Хор неоднократно становился лауреатом детско-юношеских хоровых конкурсов.

Обучение проходит в двух возрастных группах. В программе занятий: хор, сольфеджио (для тех, кто не обучается в музыкальной школе), церковно-певческий обиход (в старшей группе). По окончании дети получают диплом.

Занятия проходят по понедельникам и четвергам при храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» по адресу: ул. Большая Ордынка, д. 20, рядом с метро «Третьяковская».

Предварительная запись на прослушивание:

8-916-074-34-35

8-916-273-78-87

(телефон, viber, whatsapp)

О событиях в жизни детского коллектива можно узнать на сайте Московского Синодального хора: mossinodhor.ru