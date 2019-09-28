Создатель первого советского камерного оркестра

20 век — время появления и расцвета многочисленных камерных оркестров, которые заняли в мировой музыкальной жизни не меньшую роль, чем большие симфонические. Первый такой коллектив в СССР Московский камерный оркестр, ныне Государственный академический камерный оркестр России был создан в 1955 году Рудольфом Борисовичем Баршаем. 28 сентября исполняется 95 лет со дня рождения этого выдающегося российско-швейцарского альтиста и дирижёра.

Баршай — человек-эпоха. За свои 86 лет долгой и яркой жизни он дружил и общался с Шостаковичем, Прокофьевым, Менухиным, Ростроповичем, выступал вместе с Рихтером, Ойстрахом, Коганом, Гилельсом, стоял у истоков знаменитого Квартета Бородина, был четырежды женат, эмигрировал, оставив многочисленное потомство, разбросанное по всему свету, и большое количество записей классической музыки. А еще он завершил два великих неоконченных музыкальных шедевра «Искусство фуги» Баха и 10-ю симфонию Малера, совершив тем самым беспримерный творческий подвиг.

Он родился на Кубани в станице Лабинская (ныне Краснодарского края), в семье коммивояжёра-еврея из Белоруссии и дочери местного казачьего атамана, принявшего иудейскую веру. Мальчик с ранних лет проявляет интерес к музыке, поет в школьном хоре. Затем он поступает в Московскую центральную музыкальную школу в класс скрипки — на фортепиано у родителей не хватило денег, а с начала войны эвакуируется в Среднюю Азию, где продолжает занятия музыкой. Вернувшись в Москву, Рудольф поступает в консерваторию и создает там студенческий квартет, с которым выступает на фронте. Острая нехватка квартетных альтистов приводит к освоению им этого нового инструмента, который и становится для него основным. На нем он играет в только что созданных квартетах имени Бородина и имени Чайковского. Однако молодой музыкант хочет большего и занимается дирижированием у ленинградского профессора Мусина. Завершив учебу, он в 1955 году создает первый в столице и стране камерный оркестр, которым руководит 22 года.

Новый коллектив завоевывает огромную популярность, знакомя советских и иностранных слушателей с малоизвестной музыкой барокко и современных авторов — Шенберга, Бартока, Прокофьева, Свиридова, Локшина. Расширяя его репертуар, дирижер делает многочисленные аранжировки классических произведений, преимущественно квартетов Бетховена, Бородина, Чайковского, Равеля, Шостаковича для своего оркестра. В его составе выдающиеся отечественные исполнители — Волконский, Богуславский, Корнеев, Афанасьев. Им аплодирует весь мир. Но со временем Баршай всё явственней ощущает ограниченные рамки своих творческих возможностей и давящую атмосферу духовного застоя, царившую в брежневском СССР.

В 1977 году он эмигрирует в Израиль. За границей начинается новая страница в жизни дирижера. Он работает с лучшими оркестрами мира, в том числе симфоническими Борнмутским, Ванкуверским, Лондонским и другими. Получает почетные награды и регалии, которых не имел на родине премию «Граммофон», Каннскую премию, звание «Почетный доктор» Саутгемптонского университета... Но самое главное — реализует гигантский труд всей своей жизни, о котором мечтал долгие годы — завершает недописанные авторами «Искусство фуги» Баха и 10-ю симфонию Малера. С 1986 года Баршай со своей четвертой женой обосновался в живописном швейцарском городе Рамлинсбург близ Цюриха, где умер и похоронен в ноябре 2010 года.

Текст — Анатолий Лысенков.