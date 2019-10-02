Голландский адепт барочной музыки

Интерес к музыке барокко и более ранних эпох возрождается во второй половине 20 века, когда появляются многочисленные ансамбли и солисты, исполняющие ее на подлинных исторических инструментах. Один из главных представителей такого музыкального направления – голландский дирижер, органист и клавесинист Тон (Антониус) Копман, которому 2 октября исполняется 75 лет.

Он родился в небольшом городке Зволле на севере страны, с детства играл на органе в местной церкви и пел в школьном хоре, исполняя преимущественно произведения Баха и его современников. Учеба в Амстердамской консерватории еще больше укрепляет тягу юноши к музыкальной старине, прежде всего благодаря профессору Густаву Леонхардту - пионеру аутентичного музицирования в Нидерландах, первому исполнителю всех баховских кантат с ансамблем Николауса Арнонкура. Впоследствии то же самое осуществит и его ученик, который еще студентом побеждает на конкурсе клавесинистов в бельгийском Брюгге сразу в двух номинациях – как солист и аккомпаниатор. Тогда же он создает свой первый барочный оркестр.

Окончив консерваторию, Копман изучает музыковедение в Амстердамском университете, постигая не только практику, но и теорию музыкального искусства, что приводит его к созданию в 1979 году собственного коллектива - Амстердамского барочного оркестра, а позже и одноименного хора, которыми он руководит по сей день. С ними маэстро гастролирует по всему миру, включая и Россию, участвует в различных международных смотрах, в том числе и в фестивале «Путеводитель по барокко» во Франции, основанном им самим; записывает все органные сочинения Баха на исторических инструментах и все его кантаты на 67 дисках, потратив на это 10 лет. Эта гигантская работа была выдвинута на премию «Грэмми» и получила много других престижных наград. Кроме того, им записаны полное собрание сочинений Букстехуде (30 томов), все органные концерты Генделя и многое другое. С 2003 года дирижер выпускает диски под собственным лейблом «Antoine Marchand», чтобы не зависеть от других звукозаписывающих компаний.

Наряду с интенсивной исполнительской деятельностью Копман много времени уделяет педагогической и научно-исследовательской работе ‑ преподает игру на клавесине в Амстердаме и Гааге, где у него учится первый японский исполнитель «всего Баха» Масааки Судзуки, ведет курсы в Лейденском университете, редактирует и готовит к изданию органные концерты и ораторию «Мессия» Генделя, также ораторию «Страшный суд» Букстехуде, а с 2004 года возглавляет общество этого немецкого композитора - старшего современника и кумира молодого Баха. Копмана часто приглашают большие симфонические оркестры – Консертгебау, Роттердамский, Баварский, Кливлендский, Берлинский, чтобы освоить подлинное, оригинальное исполнение произведений 17-18 веков, требующих иных способов и приемов игры, чем романтическая и современная музыка. И маэстро с удовольствием соглашается, признаваясь, что репертуарный предел для него – это Моцарт, Бетховен и Шуберт. Далее он не заглядывает.

Однако нельзя считать Копмана только эдаким «музыкальным сухарем», погруженным в старину. В 2014 году он и его оркестр дали серию детских концертов с дочерью маэстро – актрисой и певицей, которая играла и пела под их аккомпанемент. Представление прошло с аншлагом 20 раз, и на нём побывало свыше 25 тысяч юных зрителей. Причем, дети тоже могли выйти на сцену и даже встать за пульт. А сам отец солистки дирижировал то во фраке, то в пижаме, то под зонтиком, то в костюме пирата и имел оглушительный успех у публики.

Несмотря на солидный возраст, музыкант до сих пор продолжает активно выступать. Он, как молодое вино, с годами только крепчает и становится все более зрелым. Кстати, в Южной Африке, бывшей голландской колонии, сейчас выпускается красное сухое вино «De Koopman» Shiraz. В его аромате, по словам знатоков, присутствует целый фруктовый букет, в котором преобладают тона мягкой, медовой сливы и спелых ягод. Другие подробности из жизни дирижера - в нашей вечерней программе 3 октября.

Текст – Анатолий Лысенков.