Елизавета Гилельс – скрипачка, педагог, примерная жена и мать

Она была превосходной скрипачкой, но находилась в тени знаменитых мужа-скрипача и брата-пианиста. 30 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Елизаветы Гилельс.

Младшая сестра Эмиля Гилельса, Елизавета родилась в Одессе в 1919 году в семье, далёкой от музыки, однако давшей миру двух музыкантов. Взлёт её таланта начался в раннем возрасте и был столь стремительным, что с тринадцати лет слава о ней уже гремела по всей стране. А в 1937 году, после победы на Международном конкурсе скрипачей имени Эжена Изаи, она становится звездой мировой величины. Её имя не сходит со страниц газет, концерты проходят в крупнейших залах Советского Союза и Европы. Критики отмечают необычайную лёгкость и виртуозность её исполнения, безупречный вкус в сочетании с одухотворённостью, волей и ярким темпераментом.

Но в конце 40-ых годов её жизнь меняется: Елизавета Григорьевна выходит замуж за скрипача Леонида Когана, и посвящает себя мужу и семье, отказавшись от собственной карьеры. Она, конечно же, продолжает концертировать, преподавать, но сознательно уходит в тень завоёвывающего мир мужа-скрипача. Часто они выступают вместе, и их дуэт восхищает публику. А после ухода из жизни Леонида Борисовича в 1982 году, она занимается его огромным наследием, выпускает книги, фильмы, антологии записей. Много сил Елизавета Гилельс посвятила педагогике. Ее сборник «Ежедневные упражнения скрипача» стал одним из самых популярных учебных пособий в мире.

Текст: Татьяна Тимофеева