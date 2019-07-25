Пианизм восходящего солнца

Накамура Хироко — японская пианистка, уже в юности завоевавшая европейскую сцену. 25 июля исполняется 75 лет со дня ее рождения.

Черты пианизма Хироко — тонкое интонирование, необычное для европейского слуха чувство ритма и непревзойденная агогика. С 15 лет Хироко выигрывает крупные конкурсы в Японии, затем становится студенткой Токийской консерватории и выступает с лучшими оркестрами. Дальше — успешные гастроли в Европе и США, обучение в знаменитой Джульярдской школе в классе Розины Левиной и занятия в Варшаве у профессора Джевецкого. За плечами Хироко специальная награда на VII Международном конкурсе имени Шопена. В СССР пианистка приезжает в конце 70-х: играет в Москве, Ленинграде и Киеве, а также записывает пластинку с Первым концертом Чайковского (дирижер Дмитрий Китаенко). Примечательно, что среди ее партнеров по фортепианным дуэтам — Сергей Доренский.

Хироко не раз критиковали за её необычные интерпретации, однако она стала популярной на европейских радио и телевидении. Была членом жюри крупных международных конкурсов.

Текст: Наталья Михайлова