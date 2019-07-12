Euroradio Folk Festival. Как это было

Euroradio Folk Festival прошел в немецком городе Рудольштадт. 6 июля там выступил ансамбль «Орфей-трио». Уникальный состав: баян, вокал и главная черта коллектива — гусли-звончатые.

Участники коллектива — молодые, но хорошо известные в России артисты: они играют музыку в разных жанрах и стилях, много гастролируют.

Продюсер и режиссёр программы фестиваля, главный режиссёр Российского государственного музыкального телерадиоцентра, заслуженная артистка России - Галина Власёнок рассказала о впечатлениях и атмосфере Euroradio Folk Festival.