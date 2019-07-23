Проводница композиторских идей

«Я не предлагаю трактовку произведения, я пытаюсь его исследовать, наблюдать за ним, я поступаю в его полное распоряжение. Оставаясь нейтральной, я передаю слушателю и себе самой то, что написал композитор». Эти слова принадлежат замечательной португальской пианистке Марии Жоао Пиреш ‑ хрупкой очаровательной женщине из не самой «классической» музыкальной страны, сумевшей стать одной из ведущих исполнительниц нашего времени благодаря своему неповторимому стилю фортепианной игры, тонкому и глубокому проникновению в суть исполняемой ею музыки. 23 июля у нее 75-летний юбилей.

Мария родилась в Лиссабоне в обычной семье. Ее отец умер еще до ее рождения. Младшая из четырех его дочерей, она с трех лет начинает играть на рояле, который заменяет ей детские игрушки, и быстро достигает больших успехов. В 5 дает свой первый концерт, в 7 выступает с оркестром, а в 9 завоевывает главную национальную премию для молодых музыкантов. Окончив Лиссабонскую консерваторию, девушка получает стипендию Гюльбенкяна, армяно-турецкого нефтяного магната, осевшего в Португалии, и продолжает учебу за рубежом – в Мюнхене и Ганновере.

Мировая известность приходит к ней в 1970 году, когда 26-летняя пианистка побеждает в Брюсселе на Международном конкурсе имени Бетховена, посвященном 200-летию великого композитора. С этого момента она начинает активно концертировать на лучших сценах Европы, Азии, Африки, Америки. С ней сотрудничают ведущие мировые оркестры и дирижеры – Шайи, Гардинер, Хайтинк, Аббадо. Она – желанный гость различных музыкальных фестивалей и смотров. Слушателей поражает, прежде всего, ее необычайная творческая харизма, своеобразный внешний вид с короткой «мальчишеской» прической и небольшие, по фортепианным меркам, пальцы, извлекающие из рояля чарующие волшебные звуки. На ее особый артистический облик обращает внимание даже патриарх португальского кино Мануэль Оливейра, снявший Марию в двух своих фильмах 90-х годов – «Божественная комедия» (1991) и «Письмо» (1999).

Блестящую карьеру пианистки в 2005 году прерывает инфаркт, после которого она на много лет уезжает в Бразилию, где ведет уединенный образ жизни. Но еще перед этим, в 1999 году Пиреш создает у себя на родине, в сельской глубинке на севере страны, международный культурный центр Белгайш, где обучает молодых музыкантов со всего света, проводит с ними мастер-классы, беседы, совместные выступления. Сюда же она возвратилась после долгого бразильского затворничества и продолжает там трудиться по сей день. Причем не только за роялем, но и в доме, на кухне и в огороде.

Концерты Мария дает сейчас крайне редко, и услышать ее живьем – большая удача. Зато она продолжает записываться на пластинки, которых у нее десятки. Основной их репертуар - это любимые ею Моцарт, Шуберт, Шопен и Шуман. Но есть и немало камерных ансамблевых произведений Брамса, Бетховена, Грига, Дебюсси, Франка, Равеля. Многие из этих записей удостоены престижных музыкальных премий.

Пиреш является матерью четырех взрослых дочерей и бабушкой пятерых внуков. Есть у нее и приемный сын Клаудио, которого она воспитывает как родного сына и часто берет с собой на гастроли.

Текст – Анатолий Лысенков