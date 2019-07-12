Символ музыкальной оттепели

Его триумф на первом конкурсе имени Чайковского в 1958 году оказался прорывом не только в музыкальном искусстве, но и в политике того времени, подобно первому спутнику Земли и полету Гагарина. А сам он стал символом сближения двух сверхдержав – СССР и США и олицетворением оттепели в международных отношениях, наряду с Московским молодежным фестивалем и американской выставкой в Сокольниках. 12 июля исполняется 85 лет со дня рождения замечательного американского пианиста Вэна Клайберна, или в русской транскрипции ‑ Вана Клиберна.

Харви Лейвен Клиберн (таково его настоящее имя) с детства был погружен в мир музыки. Его мать-пианистка начала учить его игре на рояле с 3 лет, когда он, еще не зная нот, по слуху подбирал знакомые мелодии. Неизгладимое впечатление на него оказало выступление Рахманинова, давшего незадолго до своей смерти концерт в родном городе мальчика Шривпорт, штат Луизиана. С тех пор русский композитор становится его кумиром на всю жизнь, что блестяще подтвердилось через много лет на конкурсе в Москве. Их дальнейшему сближению способствует и поступление юноши в знаменитую Джульярдскую школу Нью-Йорка к известному педагогу Розине Левиной, соученице Рахманинова по Московской консерватории. Именно благодаря ей он постигает особенности русской исполнительской школы, которой присущи искренность, проникновенность, лиризм, ставшие неотъемлемыми чертами его собственного фортепианного стиля.

Все эти качества, помноженные на обаятельность и харизму самого пианиста, с его рыжими курчавыми волосами, прозрачно-голубыми глазами и длинными, как крылья, руками, помогают ему очаровать публику и жюри I международного конкурса имени Чайковского, руководство которого далеко не сразу решается отдать американцу пальму первенства, а лишь под давлением зрителей и при негласной отмашке советских властей. На родине, в США, его встречают как национального героя, осыпают почестями, контрактами и наградами. Его записи концертов Чайковского и Рахманинова продаются миллионными тиражами и становятся «платиновыми», чего никогда ранее не было у классических музыкантов. А в городе Форт-Уэрт, штат Техас, учреждается фортепианный конкурс имени Клиберна.

После почти 20 лет непрерывных гастролей, в том числе и в СССР, пианист, дававший по 150 концертов в год, постепенно снижает исполнительскую деятельность, занимается благотворительностью, дирижированием, композиторством. Но слава его навсегда остается связанной с его небывалым московским триумфом, о котором упоминается даже во многих российских и советских кинофильмах – «Операция Ы», «Пять вечеров», «Москва слезам не верит», и других. Незадолго до своей кончины Ван Клиберн вновь побывал в нашей стране, возглавив жюри 14 конкурса имени Чайковского. Именно тогда с ним довелось пообщаться ряду сотрудников радио «Орфей», в том числе и ведущей Ирине Тушинцевой, которой он дал эксклюзивное интервью, предлагаемое далее вашему вниманию. А еще о легендарном музыканте мы поговорим в нашей воскресной вечерней программе 14 июля.

Текст - Анатолий Лысенков