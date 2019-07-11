Обладатель глубокого и чистого лирического баритона

Обладатель глубокого и чистого лирического баритона, известный немецкий оперный и камерный певец – 11 июля исполняется 90 лет со дня рождения Германа Прея.

Его детство и юность прошли во время становления и правления нацистского режима в Германии. В десять лет будущий оперный исполнитель уже пел в классическом хоре. Позднее, когда Герман точно решит стать певцом, ему придётся самостоятельно зарабатывать на уроки, поскольку родители не разделяли увлечения сына.

Искусство пения Прей изучал в Берлинской высшей школе музыки. Уже в 23 года молодой певец добивается первого успеха – побеждает на конкурсе вокалистов во Франкфурте. Выступление принимают на ура: Прей всё чаще даёт концерты, а через год дебютирует на оперной сцене в Висбадене.

В начале карьеры певец часто исполняет партии в операх Джузеппе Верди, затем Моцарта и Штрауса, а позднее приобретает известность как исполнитель вагнеровских партий. Чуть менее десяти лет Герман Прей проработает в Гамбургском оперном театре, где добьётся большой популярности, а в 1959 году дебютирует на знаменитом Зальцбургском смотре.

После Гамбурга Прей много выступает в Метрополитен-опере. Исполнение партии Вольфрама в «Тангейзере» на сцене нью-йоркского театра в 1960-м году критики называют важной вехой в карьере певца. С этой партией пять лет спустя Прей дебютирует на Байройтском фестивале. Исполнитель прославится и другими ролями: Папагено, Фигаро, а также партиями россиниевских героев – Прею как немногим удастся передать присущую им лёгкость и юмор.

Ещё одна грань таланта Германа Прея раскрылась в камерном репертуаре. Певец выступал с произведениями Баха, Брамса, Малера, но больше всего запомнился как талантливый интерпретатор Шуберта. Прей был не только исполнителем, но и популяризатором классической музыки: в 60-70-х годах вёл музыкальные передачи на телевидении, с 1982 года преподавал в Высшей музыкальной школе Гамбурга. У певца осталось множество записей, особенно песен, романсов и оперных арий.

текст: Никита Курочко