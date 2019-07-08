Финал конкурса молодых музыкантов «Созвездие»

I Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» начался в Образовательном центре «Сириус». 7 июля состоялась церемония открытия конкурса, в которой приняли участие председатель организационного комитета «Созвездия», руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, художественный руководитель конкурса, директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Валерий Пясецкий и председатель жюри, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, председатель Правления и учредитель Фонда «Талант и успех» Сергей Ролдугин. На пресс-конференции в Парке науки и искусства «Сириус» создатели нового конкурса рассказали о его целях, задачах и многоступенчатой архитектуре конкурсного отбора.

Из более чем 2000 заявок на образовательные программы «Сириуса» по музыкально-исполнительскому искусству эксперты выбрали 500 молодых музыкантов из 60 регионов России. Они совершенствовали исполнительское мастерство и получали новые знания в «Сириусе» с апреля 2018 по март 2019 года. 100 выпускников были удостоены высших оценок и приглашения стать участниками «Созвездия». 63 музыканта из 23 регионов подали свои заявки, которые рассматривало авторитетное жюри в мае 2019 года. В финал вышли конкурсанты из 9 учебных заведений, эти 17 ребят представляют 11 регионов нашей страны.

Председатель жюри – Ролдугин Сергей Павлович:

Уровень участников «Созвездия» очень высок, и состязание за Гран-при будет серьезным. В жюри входят действительно знающие и великие музыканты, педагоги, профессионалы своего дела – Валерий Владимирович Пясецкий, Александр Михайлович Голышев, Павел Сергеевич Милюков, Александр Михайлович Сандлер. Они назовут победителями самых достойных конкурсантов. Пожелаем удачи участникам и настоящего праздника музыки!

Председатель оргкомитета – Шмелева Елена Владимировна:

Новый конкурс«Созвездие»объединил выдающихся деятелей российской культуры и выпускников центра «Сириус», чтобы сохранять и популяризировать лучшие традиции отечественной академической исполнительской школы, способствуя профессиональному развитию талантливой молодежи в области музыкального искусства.

Организаторы конкурса гарантируют лауреатам и дипломантам участие в концертах и фестивалях в составе ведущих профессиональных музыкальных коллективов страны. Наставниками победителей станут мастера музыкального исполнительского искусства, имена которых известны в мире.

Фонд как организатор мероприятия заявил данный конкурс для включения в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, и в программу по выплате грантов Президента РФ для лиц, проявивших выдающиеся способности.

«Сириус» гордится достижениями выпускников, среди которых уже есть получатели грантов -это второкурсница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, обладатель Гран-при X Международного конкурса скрипачей имени М.Г. Эрденко Зиновия Нестеренко, представляющая Самарскую область.Лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России-2017», студентка Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова флейтистка Анастасия Ярыгина из Саратовской области. Мы уверены, что лауреаты и дипломанты «Созвездия» пополнят этот замечательный список.

Художественный руководитель – Пясецкий Валерий Владимирович:

У конкурса хорошая система поддержки юных талантов. Каждому финалисту будет обеспечено участие в концертах с оплатой перелета, проживания. Призы не будут иметь денежного выражения: это различные музыкальные инструменты и аксессуары к ним, направленные на максимальное развитие творческих способностей музыкантов. Гран-при подразумевает высочайшего уровня инструмент. Порядка 500 тысяч рублей на этот инструмент – совсем неплохие деньги. Премии – это смычки, футляры, наборы тростей, струны, наборы нот. Наличных денег не будет, но детям могут быть оплачены поездки на мастер-классы, на крупные конкурсы, оплачены гранты на образование.

Образовательный центр «Сириус» открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению Президента Российской Федерации В.В. Путина, возглавляющего его Попечительский Совет. Цель работы Центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин. В «Сириус» ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. За четыре года выпускниками «Сириуса» стали более 30 тысяч школьников. Среди достижений выпускников — победы на международных и всероссийских олимпиадах, спортивных соревнованиях, музыкальных и художественных конкурсах. Всего выпускникам «Сириуса» принадлежит более пяти тысяч достижений высшего уровня.