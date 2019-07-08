За шаг до победы

III Международный музыкальный конкурс имени Георга Отса вышел на финишную прямую. Сегодня на сцене Капеллы Санкт-Петербурга выступят 15 финалистов. Жюри предстоит сложный выбор. По словам представителя международного оперного агентства «ТАСТ» Алекса Григорева, уровень участников нынешнего конкурса чрезвычайно высок.

Алекс ГРИГОРЕВ: «Конкурс замечательно развился за три года, начинали мы с 50-ти человек, а теперь их втрое больше. В этом году нам трудно, потому что очень много интересных молодых людей с замечательными голосами, нам приходится «резать по живому», ведь у многих участников были практически одинаковые баллы. Все зарубежные коллеги заметили, что в России есть прекрасные голоса, но пока не всем хватает знания стиля. Это связанно с неопытностью, но ведь можно было бы посмотреть выступления в ютубе, подтянуть язык. Итальянцы в жюри иногда не понимали, что поют участники. Отчаиваться не надо, но на язык и стилистику стоит обратить особое внимание».

Финальный тур III Международного музыкального конкурса имени Георга Отса пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Дирижер Павел Петренко.