Урюпин вслед за Курентзисом

Валентин Урюпин после решения художественного руководителя Теодора Курентзиса уйти из театра решил также оставить свою должность. Главный дирижер Пермского театра оперы и балета сообщил сегодня о том, что покидает свой пост. На своей странице в интернете Урюпин поблагодарил коллег за совместную работу и выразил благодарность бывшему худруку театра.

Пермский театр оперы и балета — один из старейших музыкальных театров России. Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии. Под его руководством играл оркестр и хор MusicAeterna, известный как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнительстве.

по материалам ТАСС