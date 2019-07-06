«Орфей-трио» на фестивале в Германии

Euroradio Folk Festival открылся в немецком Рудольштадте. В этом году он проходит в сороковой раз. 6 июля там выступил ансамбль «Орфей-трио». Уникальный состав: баян, вокал и главная черта коллектива — гусли-звончатые. На них играет Ольга Алексеева, свой инструмент она считает самым русским.

Ольга АЛЕКСЕЕВА: «Гусли звончатые крыловидные — это именно тот вид инструмента, который сейчас восстановлен. На нём сейчас учат в музыкальных школах, музыкальных училищах, колледжах культуры и высших учебных заведениях».

Euroradio Folk Festival впервые состоялся в 1980 году. С того времени форум ежегодно показывает разные направления фольклорной музыки. Нынешний смотр пройдёт в немецком городе Рудольштадт с 5 по 7 июля.

Первые премии на состязаниях «Большой приз Дона», «Кубок Севера» и участие во многих других фестивалях и конкурсах — опытный баянист Андрей Шелыганов рассказал о программе «Орфей-трио»

Андрей Шелыганов: «Еврорадио фестиваль — это фестиваль народный. Нам надо продемонстрировать культуру своей страны. Будем играть репертуар, основанный на русских песнях, немного переделанный, доработанный, современный, но всё в традиции, на фольклорной основе».

Выступления участников из России всегда вызывают большой интерес у европейской публики. Репертуар «Орфей-трио» будет востребован, надеется продюсер и режиссёр программы — главный режиссёр Российского государственного музыкального телерадиоцентра, заслуженная артистка России Галина Власёнок.

Галина ВЛАСЁНОК: «Я горжусь тем, что наши группы всегда занимают первые места. Мы не можем назвать конкретное место — такие итоги не подводятся. Но мы можем посмотреть количество запросов: какие страны сколько раз запросили запись для трансляций в своих эфирах. Когда ездил квинтет «Валдай» под руководством Андрея Шелыганова — это было практически максимальное количество запросов».