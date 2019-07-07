Рождённая петь

Елену Образцову называли лучшей Кармен в истории музыкального театра сами испанцы; её партнерами по сцене были Пласидо Доминго, Владимир Атлантов, Лучано Паваротти и Джоан Сазерленд, а министр иностранных дел СССР Андрей Громыко говорил, что она сделала для советской дипломатии больше, чем целый МИД. 7 июля исполняется 80 лет со дня рождения великой оперной певицы.

Сложно поверить, что эта яркая и улыбчивая женщина ещё девочкой пережила ужасы блокады Ленинграда. В памяти певицы навсегда остались страшные образы погибших от голода людей, супы из ремней и гигантские очереди на морозе за куском хлеба.

Образцова с детства любила петь. Ещё в пятилетнем возрасте она слушала радио, запоминала музыку, а потом повторяла. Особенно ей нравились вальсы Штрауса, которые она напевала. Впервые Елена вышла на сцену в составе хора во время отчётного концерта в Ленинградском Дворце пионеров имени Жданова. В 1956 году Образцова поступает в музыкальную школу имени Чайковского, а затем продолжает учёбу в Ленинградской консерватории.

Победой на молодёжном фестивале в Хельсинки, а также первой премией Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки ознаменовался для Образцовой 1962 год. Большой театр приглашает Елену петь в опере «Борис Годунов». После успешного дебюта молодая певица оканчивает консерваторию экстерном. На выпускном экзамене она получает «пять с плюсом», такую оценку поставили впервые за сорок лет. За первый год работы Образцова исполнила лучшие партии самых знаменитых постановок. Среди них – Любаша в «Царской невесте», Марфа в «Хованщине», Амнерис в «Аиде», Элен Безухова в «Войне и мире», Графиня в «Пиковой даме», и многие другие.

1970-е годы становятся самыми яркими в карьере певицы. Она поёт в лучших оперных домах мира. В испанском театре «Перес Гальдос» исполняет партию Кармен, хотя до этого считала, что никогда не сумеет спеть эту партию. «Кармен» — единственная опера, которую я не пою, а которая поет мною. Когда я впервые выступила в ней, то по-настоящему пережила свой дебют. Я перестала себя чувствовать артисткой, в меня словно вселилась душа Кармен. Потом, как в полусне, до меня донеслись крики зрителей и аплодисменты. И они вернули меня к действительности», ‑ делилась впечатлениями Елена Образцова. Совсем скоро Кармен в исполнении Образцовой признают лучшей в мире.

Триумфальные гастроли Большого театра в Америке запомнились многим очевидцам. Во время спектакля публика пять раз бурными овациями вызывала певицу на сцену. На спектакле «Борис Годунов» зрители так аплодировали Елене Образцовой в роли Марины Мнишек, что спектакль даже пришлось остановить.

Елена Образцова пробовала себя в качестве оперного режиссёра, в Большом театре она поставила спектакль «Вертер». Также певица снялась в нескольких музыкальных фильмах: «Весёлая вдова», «Тоска», «Сельская честь» и «Моя Кармен».

Много сил Елена Васильевна отдавала педагогической работе. С 1973 года она преподавала в Московской консерватории, а затем и в Токийской музыкальной академии «Мусашино», давала множество мастер-классов по всему миру, возглавляла европейские международные конкурсы вокалистов. С 1996 года в Петербурге действует созданный Еленой Васильевной Культурный центр, а с 1999 года регулярно проводится Международный конкурс молодых оперных певцов.

Арии и романсы в исполнении знаменитой певицы прозвучат 7 и 8 июля в «Вечернем Орфее». А 10 июля в 21:00 выйдет специальный выпуск программы «Оперные страсти», посвящённый Елене Васильевне Образцовой. Вы услышите выдающуюся запись оперы Леонковалло «Сельская честь», где партнером певицы выступил Пласидо Доминго.

Текст: Елена Оганесян