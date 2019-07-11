Аскар Абдразаков – наследник Шаляпина

«Нельзя останавливаться — творческий человек должен быть всегда в движении», ‑ говорит Аскар Абдразаков. 11 июля выдающемуся певцу исполняется 50 лет! С юбилеем Вас, Аскар Амирович!

Выпускник Уфимской консерватории, а затем и Московской, где он учился в классе легендарной Ирины Архиповой, Аскар Абдразаков еще в студенческие годы побеждал на самых престижных международных состязаниях. В 1995 году он становится первым мужским голосом, получившем Гран-при на конкурсе имени Марии Каллас в Афинах, после чего его приглашают выступать на лучших сценах мира. Мировую славу певцу принесли ведущие партии басового репертуара, среди которых Борис (в опере «Борис Годунов» Мусоргского), Кочубей («Мазепа» Чайковского), Филипп II («Дон Карлос» Верди), Захария («Набукко» Верди), Дон Кихот («Дон Кихот» Массне), Мефистофель («Фауст» Гуно и «Мефистофель» Бойто), Хованский («Хованщина» Мусоргского), Дон Жуан и Лепорелло («Дон Жуан» Моцарта).

Его называют наследником Шаляпина, и это закономерно: Аскар Амирович не только обладает великолепным мощным басом, но и родился в Уфе (где Шаляпин начинал свою карьеру), стал лауреатом премии Международного конкурса имени Шаляпина (и это среди прочих его завоеваний), возглавляет Дачный Шаляпинский фестиваль в Плёсе. «Тень Федора Ивановича как будто преследует меня. Но это же здорово! Это был человек с такой харизмой, таким прекрасным нутром…», ‑ признавался в интервью Абдразаков.

Слушателям радио «Орфей» повезло оценить дарование артиста и в качестве ведущего эфира: несколько лет Аскар Амирович вел программу «Гримёрка Орфея» http://muzcentrum.ru/orpheusradio/programsarchive/orpheusmakeuproom

11 июля программу «Вечерний Орфей» мы посвящаем юбиляру! Начало в 21:00 (мск).

Текст: Татьяна Тимофеева