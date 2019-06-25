Медные духовые — результаты первого тура конкурса Чайковского

Во второй тур конкурса Чайковского по специальности «медные духовые инструменты» прошли 16 участников. Двое из них россияне.

Участники второго тура

Женг Юн (Китай, валторна)

Лобиков Алексей (Россия, тромбон)

Онстведер Флорис Бенджамин (Нидерланды, труба)

Хоу Чуан-ан (Китай, Тайвань, труба)

Ромеро Джон Кристофер (США, тромбон)

Барт Даниэль (Германия, туба)

Кох Келтон Джеймс (США, тромбон)

Бьюкенен Майкл Вильям (Великобритания, тромбон)

Абдыкалыков Жасулан (Казахстан, труба)

Голдшейдер Бенджамин Франк (Великобритания, валторна)

Сантос Коста Энрике (Португалия, туба)

Ю Хаери (Республика Корея, валторна)

Дерво Феликс Камиль Жан (Франция, валторна)

Шагов Федор (Россия, туба)

Стейнер Питер (Италия, тромбон)

Норрис Ансель Оуэн (США, труба)

В первом туре по специальности «медные духовые инструменты», который проходил с 22 по 24 июня в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга, принимали участие 46 конкурсантов. Второй тур пройдёт 25 июня.

По материалам пресс-службы конкурса