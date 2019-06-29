Овеянный духом свободного музицирования

«Оркестр, ведомый им, вдохновляет слушателя постромантическим духом и удивительной искренностью», – восхищались его современники. 29 июня исполняется 105 лет со дня рождения чешского дирижёра и композитора Рафаэля Кубелика.

Кубелик появился на свет под счастливой звездой и вырос в условиях благоприятных для того, чтобы стать известным музыкантом. Его отец – знаменитый скрипач Ян Кубелик, мать — венгерская графиня.

В Пражской консерватории юноша занимается по классам скрипки, дирижирования и композиции. Рафаэль, прекрасно владеющий также фортепиано, аккомпанирует отцу на гастролях.

Его дирижерский дебют успешно проходит в 1934 году в Праге. С Пражским филармоническим оркестром музыкант выступает в Англии, Шотландии, Бельгии. Затем начинаются концертные туры с американскими оркестрами. В 1939 году Кубелик становится руководителем оперного театра в городе Брно. Этот пост он занимает до прихода нацистов. А с 1942 года руководит оркестром Чешской филармонии.

После окончания войны дирижёр уезжает из родной Чехии. Он работает с Симфоническим оркестром Баварского радио, Королевским оркестром Концертгебау, Чикагским и Бостонским симфоническими оркестрами... Среди прославленных театров, с которыми довелось сотрудничать Кубелику, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера. А в знаменитом театре Ла Скала его версия «Риголетто» произвела на взыскательных итальянских слушателей большое впечатление. Певец Дитрих Фишер-Дискау с благодарностью вспоминает о своём творческом союзе с Кубеликом. Концерты с маэстро он называет «овеянными духом свободного музицирования».

Композиторское творчество Кубелика носит позднеромантический характер. Он сочинил 5 опер, 2 симфонии, несколько кантат, 6 струнных квартетов и несколько инструментальных произведений. В 1973 году Кубелик принимает швейцарское гражданство.

Официально музыкант завершает свою полувековую карьеру в Мюнхене Девятой симфонией Брукнера. Однако после всё-таки выходит ещё

несколько раз на сцену, в том числе в родной Чехии, на фестивале «Пражская весна». С 1985-го года из-за проблем со здоровьем Кубелик окончательно оставляет дирижёрскую деятельность.

Текст: Марина Сёмина