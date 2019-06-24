Финалисты конкурса Чайковского. Исполнители на деревянных духовых

В третий тур XVI Международного конкурса имени Чайковского вышли 8 исполнителей на деревянных духовых инструментах:

Валлентин Юри Флориан Александер (Германия, гобой)

Виланд Софья (Россия, флейта)

Ваганов Никита (Россия, кларнет)

Бланко Льюис Джойди Скарлет (Венесуэла, флейта)

Демин Матвей (Россия, флейта)

Беверари Алессандро (Италия, кларнет)

Дулеба Ливия (Венгрия, флейта)

Дескур Лола (Франция, фагот)

Специального приза, как лучшие участники второго тура, не прошедшие в третий, удостоились Кьиеза Арон (Италия, кларнет), Кобыльский Иван (Россия, гобой) и Елецкий Сергей (Россия, кларнет). «Лучшим концертмейстером» по специальности «деревянные духовые инструменты» были признаны Серова Елена, Граник Анна и Лии Бэтти.

Финал конкурса Чайковского по специальности «деревянные духовые инструменты» пройдёт в Санкт-Петербурге вечером 27 июня в Концертном зале Мариинского театра.

По информации пресс-службы конкурса Чайковского.