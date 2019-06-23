Финалисты конкурса Чайковского. Вокалисты

В третий тур XVI Международного конкурса имени Чайковского вышли 9 вокалистов. Из них пятеро — россияне:

Хисматуллина Айгуль (Россия)

Мотолыгина Мария (Россия)

Ставракакис Александрос (Греция)

Ким Гихун (Республика Корея)

Майорова Оксана (Россия)

Баракова Мария (Россия)

Энхболд Анхбаяр (Монголия)

Агаджанян Мигран (Россия)

Ахмедова Ангелина (Узбекистан)

Специального приза, как лучшие участники второго тура, не прошедшие в третий, удостоились Глеб Перязев (Россия) и Джил Бьонг Мин (Республика Корея). Приз «лучшему концертмейстеру» по специальности «сольное пение» был присужден Батбилегу Бат-Эрдене и Сергею Чечётко.

Финал конкурса Чайковского по специальности сольное пение пройдёт в Санкт-Петербурге вечером 27 июня в Мариинском-2.

По информации пресс-службы конкурса Чайковского.