Впереди планеты всей

Фильм о Лучано Паваротти выходит в российский прокат.

Он отдал жизнь музыке и подарил голос миру. Но каким он был человеком? Личности знаменитого тенора посвятил новый фильм дважды обладатель «Оскара» Рон Ховард. Только у слушателей радио "Орфей" есть возможность за неделю до официальной премьеры увидеть фильм «Паваротти» попав на закрытый предпоказ, куда не будут продавать билеты. Он состоится 19 июля в Центре документального кино в Музее Москвы. Начало в 19:00.

Как это сделать?

Каждый понедельник и четверг мы будем проводить розыгрыши в наших социальных сетях: группе ВКонтакте и на странице Facebook. По вторникам, средам и пятницам с особым вниманием слушайте в нашем эфире программу «Вечерние импровизации» и отвечайте на вопросы ведущих.

Желаем удачи!