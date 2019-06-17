Музыка Чайковского открыла Конкурс Чайковского

Главное музыкальное соревнование этого лета — Международный конкурс Чайковского стартовал в Большом зале Московской консерватории. Торжественный концерт открыли вице-премьер Ольга Голодец и глава Мариинского театра Валерий Гергиев. После чего на сцену вышли Симфонический оркестр Мариинского театра и обладатели гран-при предыдущих конкурсов — пианист Даниил Трифонов и баритон Ариунбаатар Ганбаатар. «Музыкальную олимпиаду» символично предварила музыка Петра Чайковского. Участниками музыкального состязания в этом году станут более 200 музыкантов. Конкурс пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге и продлится до 27 июня. Затем лауреаты выступят в столичном концертном зале «Зарядье» и питерском - «Мариинском-2».

текст Алёна Оганесян по материалам ТАСС