«Король симфоджаза»

Композитор и аранжировщик, пианист и дирижёр — 17 июня Анатолию Владимировичу Кальварскому исполняется 85 лет!

Мало что выдаёт в Анатолии Кальварском «короля симфоджаза». Человек он совершенно скромный, говорит вдумчиво и тихо, аккуратен не только в мыслях, но и в движениях. В то же время его замечания очень точны. Это хорошо известно тем, кто вместе с Кальварским работал на репетициях его сочинений. Композиторское мастерство Анатолий Владимирович оттачивает всю жизнь, ведь этот путь маэстро выбрал ещё в юношестве.

1956 год, молодой выпускник теоретико-композиторского отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории Анатолий Кальварский начинает работать пианистом-концертмейстером в Ленгосэстраде и в то же время выступает в джазовом ансамбле утёсовца Ореста Кандата. Но это не главная мечта Кальварского, больше всего он хочет стать композитором, что у него успешно получается: за год до окончания учёбы первые сочинения Анатолия уже звучат на Ленинградском радио. Спустя пять лет молодой автор пишет много инструментальной музыки, а также аранжировок, которые часто исполняют джазовые ансамбли и оркестры.

За свою карьеру Кальварский успеет поработать и в роли руководителя, и в роли дирижёра. Впрочем, себя Анатолий Владимирович дирижёром не считает: «Качествами дирижёра я, к сожалению, не обладаю. Это волевые качества, частичка чёрта, дьявольский огонь, качества организатора и при этом объективизм, доброта. Я бы сказал, злая, суровая доброта». Так или иначе, но для руководства тремя коллективами хватка нужна. В разные годы Кальварский возглавляет Государственный эстрадный оркестр Азербайджана, Ленинградский оркестр «Метроном», а также Эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского радио и телевидения.

В дальнейшем Кальварский окончательно выбирает путь композитора и аранжировщика. Выбор был не простым: «В канун моего сорокалетия обстоятельства сложились так, что я должен был очень крепко задуматься, что делать дальше. Мы тогда шагали семимильными шагами по пути построения светлого здания. И я понимал: чтобы занять определённое место, надо писать оратории, кантаты. Я всё-таки решил не писать. Я тогда решил, что я останусь самим собой».

Что было бы, если Кальварский решил выбрать путь академического композитора? Не известно, но очевидно точно, что шедевры многих эстрадных исполнителей 70-х годов звучали сегодня совсем по-другому. Иной могла быть музыка к балладам Владимира Высоцкого из фильма «Бегство мистера Мак-Кинли», иначе звучали бы баллады Андрея Миронова на стихи Эдуарда Нахамиса и Николая Денисова — аранжировки делал именно Кальварский. Кальварский написал музыку к спектаклям, фильмам, телевизионным передачам, мюзиклам, сочинил оркестровые пьесы и множество песен. Они звучали в исполнении Михаила Боярского, Николая Караченцова, Эдиты Пьехи, Людмилы Гурченко, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и многих других известных артистов.

Есть ещё одна область, в которой Кальварского признают мастером — это музыка для цирка. Обычно её не замечают, но именно цирковая музыка помогает выстраивать целостные цирковые программы. Анатолий Владимирович много сотрудничал с известным циркачом Игорем Кио, а в общей сложности более тридцати лет радовал зрителей цирка своей музыкой.

И всё же главная заслуга Анатолия Кальварского — развитие симфоджаза в России. Этот жанр мастер определяет так: «В моём понимании симфоджаз — это сочинение, написанное с использованием приёмов симфонического развития, формообразования, с внесением элементов, присущих тому или иному джазовому направлению... Позитивное начало, присутствие мажорных тональностей (хотя российскому симфоджазу в некоторой степени присуща и минорная тональность). Чувство свободы, искренности и позитива — вот три основополагающих момента, которые определяют симфоджаз».

Интервью с Анатолием Кальварским слушайте в эфире радио «Орфей» 17 июня, в 17:00 мск.

Юбилейный вечер композитора состоится 26 июня, в 19 часов, в петербургском концертном зале «Колизей Арена».

Текст — Никита Курочко