До свидания, дорогой Мастер

Создатель лучшей экранизации «Ромео и Джульетта», величайший режиссёр Франко Дзеффирели ушёл из жизни утром 15 июня. Об этом сообщает мэр Флоренции Дарио Нарделла. Маэстро, страдавший серьезной болезнью, скончался в своем доме в Риме. Похоронят драматурга на монументальном кладбище родной Флоренции.

Фильмография Дзеффирелли насчитывает порядка 20 картин. Его работа «Ромео и Джульетта» 1968-го года считается наиболее успешной классической экранизацией этой пьесы Шекспира. Лента удостоена премии «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм на английском языке, а также номинирована на «Оскар».

Дзеффирели известен и своими оперными постановками. Режиссёр сотрудничал с Марией Каллас, Еленой Образцовой, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Спектакли Франко проходили на величайших сценах мира, среди которых Метрополитен-опера, «Ла Скала», «Арена ди Верона», а также Большой театр и Государственный Кремлевский дворец в Москве.