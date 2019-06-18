Мастер органной музыки

Продолжатель лучших органных традиций, жизнерадостный и яркий музыкант, считавший музыку главным смыслом — 18 июня исполняется 80 лет со дня рождения Олега Григорьевича Янченко.

Он учился в Московской консерватории у Генриха Нейгауза, Леонида Ройзмана и Юрия Шапорина. Серьёзное для органистов испытание Олег Янченко проходит в 25 лет, музыкант успешно выступает на Международном конкурсе органистов имени Баха в Лейпциге, где его награждают специальным дипломом. Позднее стажируется в Венской академии музыки и Летней академии органистов в Хаарлеме. Славу блестящего органиста Янченко обретает в Минске, куда переезжает в 1963 году. Как вспоминали слушатели, молодой музыкант тогда «открывал орган» городу. Спустя год Олег Григорьевич основывает Минский камерный оркестр.

Через некоторое время Янченко едет в Москву, где становится солистом филармонии. В столице Олег Григорьевич также возглавляет известный ансамбль стариной музыки «Мадригал», которым руководит почти 10 лет. А в 1987 году музыкант создаёт Ассоциацию органистов и органных мастеров России. Позднее, в 1994-м, Янченко пригласят в Московскую консерваторию, где он займёт должность профессора. Будучи уже известным музыкантом, мастер участвует в установке многих органов, а также входит в жюри различных международных органных фестивалей и конкурсов.

Олег Янченко больше всего известен как органист, но он также был и композитором. Писал много органных сочинений, создал симфонии («Белая вежа», «Слово о полку Игореве», «Апокалипсис»), оперы («Мойдодыр», «Балаганчик», «Граф Калиостро»), музыку к балету и камерные сочинения.

Тёплые воспоминания о маэстро остались у коллег и учеников Олега Янченко, его называют ярким, необычайно лёгким и озорным музыкантом, у которого в то же время напрочь отсутствовала сентиментальность в исполнении. В программа Олега Янченко всегда было разнообразие и чёткая продуманность. Органист играл не только баховские шедевры, но и произведения других старинных мастеров, малоизвестные тогда широкой публике. Эстонский органист Хуго Лепнурм считал Янченко высочайшим знатоком добаховской эпохи и никогда не пропускал концерты своего коллеги в Таллинне.

Текст: Никита Курочко