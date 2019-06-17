Время Ч: час настает

Сегодня открывается XVI международный конкурс имени Чайковского. На состязании всегда будут победители и проигравшие, сторонники и противники, счастливые и несчастные, потери и завоевания, взлеты и падения. Здесь всегда будут бушевать страсти, спорить о справедливости судейства, о новых интерпретациях, допустимых вольностях, инструментах, и даже выборе одежды, поклонах. Каждый участник будет рассмотрен под микроскопом строгого судейства и взыскательной публики. Но главное – мы будем открывать новые имена, молодые таланты обретут своих преданных поклонников, и создадут новую музыкальную страницу в истории конкурса Чайковского.

17-29 июня. Москва – Санкт-Петербург.

Болеем за … музыку!