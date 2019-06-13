Время Ч: Алексей Набиулин, Йоханес Мозер, Гайк Казазян

Двенадцатый конкурс Чайковского продолжил печальную тенденцию, заложенную его предшественниками. В этот раз без первой премии остались скрипачи и виолончелисты. Предвзятость жюри набирала обороты.

В тот год талантливый скрипач Гайк Казазян получил только четвертую премию, тогда как на втором месте оказались участники из Японии и Китая, имена которых сегодня вряд ли вспомнят.

Пианист Алексей Набиулин стал лауреатом второй премии, как и его коллега, немецкий виолончелист Йоханнес Мозер.

Ежедневно в 17:30 (мск) слушайте на радио «Орфей» записи звёзд, которые зажглись благодаря Конкурсу Чайковского.

#TCH16 #ВремяЧ

13 июня, в 17:30 (мск)