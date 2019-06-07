Время Ч: Михаил Плетнев, Александр Князев, Эва Подлесь

На Шестом международном конкурсе имени Чайковского впервые председательствовала Ирина Архипова, которая впоследствии в таком амплуа установила рекорд. Она возглавляла жюри этого престижного состязания пять раз. Тогда, в 1978 году, первую премию получила Людмила Шемчук, а Эва Подлесь — третью.

У пианистов победу одержал Михаил Плетнев, а среди виолончелистов — Александр Князев. Оба музыканта сегодня гастролируют по разным странам, записывают диски и с успехом выступают в других музыкальных ипостасях: Михаил Плетнев как дирижер, Александр Князев как органист.

Ежедневно в 17:30 (мск) слушайте на радио «Орфей» записи звёзд, которые зажглись благодаря Конкурсу Чайковского.

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