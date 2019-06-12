Время Ч: Денис Мацуев, Денис Шаповалов

1998 год – на прослушиваниях XI конкурса имени Чайковского аншлаги, как на концертах мировых знаменитостей. Между публикой разгораются невиданные страсти – кто же достоин стать лауреатом? Одних раздражают невиданные вольные интерпретации, другие их безоговорочно принимают. «Беспредел», «Чайник умер» ‑ кричит публика при объявлении результатов.

Прошло более 20 лет. И сегодня мы видим, что XI конкурс Чайковского открыл новые имена, которые входят в мировую музыкальную элиту. Лауреатами в фортепианной номинации стали последовательно Денис Мацуев, Вадим Руденко, Фредерик Кемпф, Сергей Тарасов. У скрипачей «золото» взял Николай Саченко. Лучшим среди виолончелистов стал Денис Шаповалов, а Борис Андрианов получил «бронзу». Только в вокальной специальности главными призерами стали иностранцы: сопрано Миэко Сато (Япония) и баритон Бесик Габиташвили (Грузия).

Ежедневно в 17:30 (мск) слушайте на радио «Орфей» записи звёзд, которые зажглись благодаря Конкурсу Чайковского.

#TCH16 #ВремяЧ

12 июня, в 17:30 (мск)