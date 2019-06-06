Время Ч: Андрей Гаврилов, Иван Монигетти

Пятый конкурс Чайковского ознаменовался переменами. Фортепианное жюри вместо Эмиля Гиллельса возглавил Отар Тактакишвили. Мстислав Ростропович накануне открытия конкурса уехал из СССР, и пост председателя виолончельного жюри занял Даниил Шафран. Кроме того, впервые на конкурсе не были присуждены первые премии сразу в двух номинациях: без победителей остались скрипачи и вокалисты-женщины.

Особое внимание было приковано к виолончелистам: там за первое место боролись два советских музыканта. В результате первая премия досталась Борису Пергаменщикову, а вторая – Ивану Монигетти.

Среди пианистов безусловным фаворитом конкурса стал советский музыкант Андрей Гаврилов. Для него, как и для многих других, триумф на конкурсе Чайковского стал началом дальнейшей блистательной карьеры.

Ежедневно в 17:30 (мск) слушайте на радио «Орфей» записи звёзд, которые зажглись благодаря Конкурсу Чайковского.

#TCH16 #ВремяЧ