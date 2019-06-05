XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского пройдет с 17 по 29 июня 2019 года

Поехали!

Первый в истории радио «Орфей» автопробег стартовал. Наша команда на семиместном Peugeot Traveller Business VIP уже в пути в Ярославль, где завтра, 6 июня, состоится праздничный вечер к 85-летию композитора и аранжировщика Анатолия Владимировича Кальварского. Концерт «Вечер в стиле симфоджаз» пройдёт в филармонии, на котором Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Мурада Аннамамедова исполнит произведения Анатолия Владимировича.

Подробнее об автопробеге читайте здесь.

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Патрисия Герреро и ее труппа, 05.06
Органные вечера в Кусково
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