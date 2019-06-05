Поехали!

Первый в истории радио «Орфей» автопробег стартовал. Наша команда на семиместном Peugeot Traveller Business VIP уже в пути в Ярославль, где завтра, 6 июня, состоится праздничный вечер к 85-летию композитора и аранжировщика Анатолия Владимировича Кальварского. Концерт «Вечер в стиле симфоджаз» пройдёт в филармонии, на котором Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Мурада Аннамамедова исполнит произведения Анатолия Владимировича.

Подробнее об автопробеге читайте здесь.