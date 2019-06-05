Единственная россиянка на конкурсе Клайберна

На Международном Юношеском конкурсе имени Вэна Клайберна единственная российская участница Ева Геворгян прошла в полуфинал. Теперь в состязании остались шестеро пианистов из разных стран.

Третий тур состоит из двух частей: исполнение сольной и оркестровой программ в переложении для двух роялей. Наша соотечественница сыграет Вторую сонату Шумана, этюд «Бабочки, колибри» современного американского композитора Уильяма Болкома , сюиту Пауля Хиндемита «1922» и Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова.

В репертуаре участников в этой части состязания доминирует русская музыка: четверо из шести конкурсантов выбрали произведения Рахманинова, участница из Южной Кореи — Первый концерт Чайковского, и только один полуфиналист — молодой музыкант из Гонконга — предпочел Первый концерт Шопена.

На конкурсе также предусмотрен приз зрительских симпатий. Проголосовать за понравившегося участника можно на официальном сайте состязания.

Ева Геворгян — лауреат международных конкурсов и премии ICMA-2019 в номинации «Открытие».