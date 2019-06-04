Новые высоты «Музыкального Олимпа»

Имя обладателя приза зрительских симпатий Международного фестиваля «Музыкальный Олимп» будет объявлено через несколько часов. Приз — уникальное серебряное изделие работы Владимира Михайлова. В числе претендентов — кларнетист Кевин Спаньоло, скрипачка Лея Чжу и пианист Сергей Танин. 3 июня молодые лауреаты крупнейших музыкальных конкурсов с успехом выступили на фестивале «Звезды белых ночей». Симфоническим оркестром Мариинского театра дирижировал Антон Шабуров.

Президент фонда «Музыкальный Олимп» Ирина Никитина считает помощь талантливым исполнителям своей миссией.

Ирина Никитина: «Нам очень приятно, что концерт „Музыкального Олимпа“ включают в программу фестиваля „Звезды белых ночей“, потому что это замечательный, очень престижный и известный фестиваль. Самое главное — люди теряют понимание каких-то очень важных моментов, но есть те, кто любит музыку, кто умеет ее слышать, кто говорит на этом языке... Там один закон — чтобы не было фальшивых нот. Мне кажется, теряется настоящее, подлинное, то, для чего искусство и музыка существуют, и поэтому этих рябят — настоящих, неиспорченных, с чистой энергией — очень важно поддержать и помочь в их дальнейшем развитии».

В числе обладателей приза зрительских симпатий конкурса «Музыкальный Олимп» — Николай Цнайдер, Алексей Семененко, Дмитрий Смирнов, Александр Яковлев.

Татьяна Цветковская, Санкт-Петербург