Первая скрипка Венского оркестра

Какой концертмейстер не хочет встать во главе своих коллег-оркестрантов? Эту заветную мечту большинства оркестровых музыкантов блестяще осуществил многолетний первый скрипач лучшего в мире Венского филармонического оркестра Вилли Босковски. 16 июня исполняется 110 лет со дня рождения этого австрийского солиста и дирижёра.

Он родился в столице Австро-Венгрии Вене — городе с богатейшими музыкальными традициями, заложенными великими классиками Гайдном, Моцартом, Бетховеном и Брамсом. Но главным кумиром и вдохновителем в исполнительском искусстве станет Штраус. Вилли учился в Венской академии музыки у известного педагога, альтиста Эрнеста Моравеца, который также руководил группой альтов филармонического оркестра Вены. По тем же стопам идет и его ученик. В 1935 году он становится доцентом, затем и профессором своей alma mater. Еще через год молодой скрипач поступает в Венский филармонический оркестр, с которым выступает как солист, а с 1939 года становится его концертмейстером, занимая эту должность 40 лет, что, безусловно, является своеобразным рекордом. Важность данной позиции обусловлена еще и тем, что у этого прославленного коллектива традиционно не было главного дирижёра.

За четыре десятилетия на посту ведущего музыканта Венского филармонического Босковски проходит огромный творческий путь, играя под управлением таких знаменитых приглашенных маэстро, как Фуртвенглер, Бём, Караян, Джулини. После войны, в 1948 году, он из лучших музыкантов филармонического оркестра создает «Венский квартет» и «Венский октет» и с успехом выступает с этими камерными ансамблями. Наконец, в 1955 году ему доверяют, пожалуй, самую ответственную роль в коллективе — руководство знаменитыми Венскими новогодними концертами, которые начались еще перед войной. Этой почетной работе дирижер посвящает почти четверть века, больше, чем кто-либо другой. Благодаря ему ежегодные выступления оркестра в первый день Нового года в венском «Музикферайне» становятся настоящим мировым брендом.

С 1969 года маэстро руководит еще одним созданным им коллективом — оркестром Иоганна Штрауса, отдавая тем самым дань любимому «королю вальса». Он даже дирижирует на манер своего кумира, со скрипкой в руках. И по сей Босковски день считают основным носителем штраусовской традиции. В репертуаре «Штраус-оркестра» не только все танцевальные произведения композитора — польки, вальсы, марши, галопы, но и его оперетты, а также сочинения других членов этой музыкальной семьи. Кроме того, дирижер со специально созданным им ансамблем, тоже состоящим из музыкантов Венского филармонического и названным в честь Моцарта, записывает на 10 дисках все танцы и марши Вольфганга Амадея.

Вилли Босковски не стало в 1991 году. Он немного не дожил до 82-летия и похоронен на Центральном кладбище Вены, где покоятся также Глюк, Бетховен, Шуберт, Сальери, Брамс, Шенберг, отец и сын Штраусы и многие другие известные музыканты.

Текст: Анатолий Лысенков