Галина Уствольская: музыкальный остров

«Музыкой из черной дыры» называла своё творчество Галина Уствольская – композитор совершенно оригинальный, со своим собственным образным миром, со своим музыкальным языком. 17 июня исполняется 100 лет со дня рождения Галины Ивановны.

Жизнь Галины Уствольской была связана с родным Петербургом. Здесь она родилась, окончила музыкальную школу при Ленинградской консерватории, а затем и саму консерваторию у Дмитрия Шостаковича. Знаменитый учитель высоко ценил творчество своей ученицы и предсказал всемирное признание. Дмитрий Дмитриевич дарил ей рукописи некоторых своих сочинений и интересовался мнением о них, просил совета. В своем Струнном квартете №5 и в Сюите на стихи Микеланджело (№9) Шостакович использовал вторую тему из финала Трио для кларнета, скрипки и фортепиано Уствольской. В одном из писем он ей писал: «не ты находишься под моим влиянием, а я под твоим».

Поначалу произведения Галины Ивановны исполняли. Но после выхода февральского Постановления 1948 года Уствольскую, как и многих других, обвиняют в формализме. Ей приходится создавать доступные произведения «для народа». Она пишет вокальные и инструментальные работы в стиле «соцреализм», создает былину для баса и симфонического оркестра «Сон Степана Разина». Это сочинение два дня подряд открывает сезон Ленинградской филармонии в 1949 году и даже номинируется на Сталинскую премию. Впоследствии она будет настаивать не включать в свой Каталог эти произведения, попытается их уничтожить, а на нескольких «выживших» манускриптах напишет «для денег».

Но другая часть композиторского творчества Галины Уствольской была в изоляции. Дело в том, что она сама не желала участвовать в общественно-политической жизни, а ее творчество было слишком далеко от советских идеалов. Её осуждали за элитарность, узость, жесткость, музыку считали не подходящей для концертных залов.

С середины 60-х годов к ней уже относятся более терпимо: организовывают авторские вечера, интересуются её музыкой, её словно заново открывают. Уствольская становится культовой фигурой, но пока в пределах Ленинграда и Москвы.

Подлинное признание Галина Ивановна получает только в конце 1980-х годов. Ее музыка звучит в концертах Holland Festival, благодаря участию нидерландского музыковеда Элмера Шёнбергера. Вскоре появляются международные фестивали музыки Уствольской в Амстердаме, Вене, Берне, Варшаве… Издательство Сикорски приобретает права на публикацию всех ее произведений. Директор этого издательства Ханс-Ульрих Деффек рассказывал в интервью о том, какое впечатление произвела на него музыка Уствольской: «Она существует как остров. Не только в России, но в мире, можно сказать. Поэтому да, трудно сказать к какой школе она принадлежит. Она исключительная фигура».

Уствольская становится лауреатом Гейдельбергской премии за достижения в области искусства, в 1993 году американский биографический институт называет её человеком года. О ней снимают документальные фильмы и пишут книги. И, несмотря на оглушительный успех в мире, Уствольская отклоняет любые предложения эмигрировать. Она жила отшельником и покидала родной город лишь несколько раз, уезжая на зарубежные гастроли.

Галина Уствольская долгое время преподавала – с 1947 по 1977 вела класс композиции в Музыкальном училище имени Римского-Корсакова. Но это не было её любимым и желанным делом, ведь, по словам самой Уствольской, преподавала она «только для того, чтобы прокормиться» и не считала, что воспитала каких-либо известных композиторов, говорила «они воспитывались в консерватории». Однако студенты, по всей видимости, считали иначе. Известен факт, когда Галину Ивановну изгнали из состава преподавателей за исполнение ее запрещенного концерта для фортепиано с оркестром. Тогда студенты пикетировали дирекцию училища с плакатом «Верните нам Уствольскую».

Многие сочинения Уствольской написаны для небольших, но часто необычных инструментальных составов. Так, например, в ее Четвертой симфонии («Молитва», 1987) участвует лишь четыре исполнителя, но Уствольская категорически возражала против того, чтобы называть эти произведения «камерной музыкой» – настолько мощен их духовно-музыкальный импульс.

За почти полвека творчества она создала всего лишь 25 сочинений. Она считала, что творить может лишь тогда, когда чувствует, что музыку ей диктует Бог. Начиная с 1970-х годов в сочинениях Уствольской присутствуют тексты религиозного содержания. «Мои сочинения не религиозны, но несомненно духовны, потому что в них я отдала себя всю: мою душу, мое сердце», – говорила композитор.

Текст: Татьяна Тимофеева